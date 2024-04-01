Live
  • Пн 01.04.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39
  • EUR 42.16

Пыль из Африки добралась до Украины: харьковчан предупреждают о сильном ветре

Общество 15:54   01.04.2024
Виктория Яковенко
Пыль из Африки добралась до Украины: харьковчан предупреждают о сильном ветре

30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.

«Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимые нормы», — сообщили в Укргидрометцентре.

Тем временем жителей Харькова и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 2 апреля.

«Днем 2 апреля по городу и области ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении Регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также: +23,7 градуса: последний день марта в Харькове был рекордно теплым

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 1.04: взрыв, ситуация со светом, горела многоэтажка
Главные новости Харькова 1.04: взрыв, ситуация со светом, горела многоэтажка
01.04.2024, 15:21
В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото)
В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото)
01.04.2024, 15:17
Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
01.04.2024, 11:32
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Атака С-300 на Люботин, авиаудар по Купянску и не только: последствия (фото)
Атака С-300 на Люботин, авиаудар по Купянску и не только: последствия (фото)
01.04.2024, 12:44
Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине
Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине
01.04.2024, 16:28

Новости по теме:

14:21
Лидер Северной Кореи закрывает посольства в Африке и ЕС ради продажи оружия РФ
15:30
Первые люди в Европе вымерли 1,1 млн лет назад из-за экстремального холода
11:18
Российский и белорусский изгой вновь стал Бармалеем — Бутусов о Пригожине
15:56
В пустыне Африки нашли португальский 500-летний корабль с золотом
09:28
Воздушные массы из Африки вернут в Харьков жару — синоптики

Вы читали новость: «Пыль из Африки добралась до Украины: харьковчан предупреждают о сильном ветре»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.".