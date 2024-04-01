Пыль из Африки добралась до Украины: харьковчан предупреждают о сильном ветре
30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.
«Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимые нормы», — сообщили в Укргидрометцентре.
Тем временем жителей Харькова и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 2 апреля.
«Днем 2 апреля по городу и области ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении Регионального центра по гидрометеорологии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: африка, ветер, пыль, сильный, синоптики, тепло, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.".