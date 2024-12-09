Сьогодні 9 грудня: яке свято та день в історії

9 грудня 1917 року британська армія під час Першої світової війни захопила Єрусалим, а в Криму відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. У 1948 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Цей документ став результатом роботи однієї людини – Рафаеля Лемкіна. У 1990-му Леха Валенсу обрали президентом Польщі.

Свята та пам’ятні дати 9 грудня

9 грудня в Україні стартує Всеукраїнський тиждень права.

У світі – Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та запобігання цьому злочину й Міжнародний день боротьби з корупцією.

Також відзначають: Міжнародний день ветеринарної медицини, День різдвяної листівки, Всесвітній день музики техно, День Лами.

9 грудня в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився Борис Грінченко. Докладніше.

9 грудня 1917 року британська армія під час Першої світової війни захопила Єрусалим. Священне місто вперше перейшло до рук християн з часів хрестових походів.

Бій став частиною “Єрусалимських операцій” Великої Британії проти Османської імперії. Бої тривали з 17 листопада по 30 грудня (тобто осередковий спротив мав місце й після офіційної капітуляції міста). За Єрусалим проти британців боролися не лише турки, а й німці, які були союзниками Османської імперії в Першій світовій. З британської сторони у битві брав участь Єгипетський експедиційний корпус. Командував військом генерал Едмунд Алленбі. Перш ніж розпочати битву за Єрусалим, британці розгромили османське військо, яким командував німецький генерал Еріх фон Фалькенгайн, у битві за хребет Магар (Ель-Магар) 13 листопада 1917 року. Таким чином вони перерізали залізницю Яффа – Єрусалим. Надалі наступ продовжився, хоча турки чинили активний спротив.

До 1 грудня британські війська після низки перемог у локальних битвах вийшли на околиці Єрусалима та майже зламали опір його захисників. Останній наступ стався 8 грудня – у результаті британське військо зайняло висоту на захід від Єрусалима, і ввечері османська Сьома армія відступила. Наступного дня місто здалося. Текст про здачу противнику доставив мер Єрусалима Хусейн Салім аль-Хусейні. Зокрема, там були наступні слова: “Через суворість облоги міста та страждання, яких ця мирна країна зазнала від ваших важких гармат; і через страх, що ці смертоносні бомби вразять святі місця, ми змушені передати вам місто через Хусейна аль-Хусейні, мера Єрусалима, сподіваючись, що ви захистите Єрусалим так, як ми захищали його понад п’ятсот років”. Командир британських військ Едмунд Алленбі став першим християнином, який зайняв Єрусалим за кілька століть. Він увійшов до міста пішки 11 грудня 1917 року, демонструючи цим пошану до святого місця.

Надалі Єрусалим перебував під контролем Великої Британії (з 1922 року – згідно з мандатом Ліги Націй) аж до 1948 року.

9 грудня 1917 року відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. Національний з’їзд проходив у Ханському палаці в Бахчисараї. Докладніше.

9 грудня 1925 року народився Патріарх Київський та всієї Руси-України УПЦ Київського патріархату Володимир (Василь Романюк). Докладніше.

9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Ця конвенція стала результатом завзятої багаторічної боротьби однієї людини – польського юриста єврейського походження Рафаеля (Рафала) Лемкіна. Докладніше.

9 грудня 1968 року відбулася презентація першої комп’ютерної миші. Докладніше.

9 грудня 1990 року електрика Леха Валенсу, який у 1980 році став лідером масових протестів у Польщі, обрали першим президентом цієї країни. Докладніше.

Церковне свято 9 грудня

9 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою ​​дочкою священника Матфана з Віфлеєму. Вона вийшла заміж за Йоакима. Довгий час подружжя не могло зачати дитину. Це їм вдалося лише через 20 років. Про дитину подружжя палко і багато молилося. Про зачаття дочки їх сповістив ангел. Він також повідомив, що їхня дочка благословить увесь рід людський. Зачаття святої Анни відбулося в Єрусалимі. Там само народилася Марія.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то навесні також дощитиме.

Якщо погода ясна – на Новий рік чекайте сильного морозу.

Якщо 9 грудня похмуро – до Нового року буде відлига.

Що не можна робити 9 грудня

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Бажано не виходити з дому після заходу сонця.