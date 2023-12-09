Сьогодні 9 грудня: яке свято та день в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився український байкар Борис Грінченко. У 1917-му в Криму відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. У 1948-му Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Цей документ став результатом роботи однієї людини – Рафаеля Лемкіна. 1990 року Леха Валенсу обрали президентом Польщі.

Свята та пам’ятні дати 9 грудня

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину та Міжнародний день боротьби з корупцією.

Також у світі: День Лами, Міжнародний день ветеринарної медицини, Міжнародний день умовно безплатних програм (відзначають у другу суботу грудня), Всесвітній день музики техно, День різдвяної листівки.

9 грудня в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився Борис Грінченко.

Він найбільш відомий як байкар, але, крім того, Грінченко писав і поезію, і п’єси, й прозові твори, а також зробив чимало перекладів творів класиків світової літератури. І все ж таки головною працею його життя став чотиритомний “Словник української мови”. Детальніше.

9 грудня 1917 року відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. Національний з’їзд проходив у Ханському палаці в Бахчисараї. До проведення Курултаю лідери кримськотатарського національного руху готувалися не один місяць. Одразу після Лютневої революції відбулися збори Кримського мусульманського благодійного товариства, на яких утворили тимчасовий мусульманський революційний комітет. Він зміг провести вибори в Криму, і 7 квітня в Сімферополі вже скликали Всекримський мусульманський з’їзд, на який зібралося близько півтори тисячі делегатів. Згодом сформували Кримський мусульманський виконавчий комітет (Мусвиконком), який очолив Номан Челебіджіхан. Він же був у президії Курултаю, який засідав 18 днів і взяв на себе всі повноваження Мусвиконкому.

Під час засідання обговорювали питання державного устрою та створення органів влади. Курултай урочисто привітали члени Української Центральної Ради та особисто Симон Петлюра. Курултай проголосив створення Кримської народної республіки та прийняв демократичну конституцію. Але втілити свої рішення в життя кримські татари не змогли – вже в середині січня 1918 року більшовики захопили Крим і розігнали Курултай. Номана Челебіджіхана та його соратників заарештували, а 23 лютого Челебіджіхана розстріляли матроси в Севастопольській в’язниці, а тіло скинули в море. Загалом 22-24 лютого радянські загарбники розстріляли близько 600 кримських татар. Другий Курултай змогли провести лише 1991-го – на тлі здобуття незалежності Україною та розпаду СРСР. Окупувавши Крим у 2014 році, росіяни чи не першим своїм рішенням – від 26 квітня – визнали Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонили його діяльність на території РФ.

9 грудня 1925 року народився Патріарх Київський та всієї Руси-України УПЦ Київського патріархату Володимир (Василь Романюк). Детальніше.

9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Ця конвенція стала результатом завзятої багаторічної боротьби однієї людини – польського юриста єврейського походження Рафаеля (Рафала) Лемкіна.

Саме він є автором терміна “геноцид”. Причому він його сформулював ще до Голокосту, вивчаючи масові вбивства вірмен Османської імперії. Йому належить фраза, що стала крилатою: “Чому вбивство мільйона людей є меншим злочином, ніж вбивство однієї людини?”

Лемкін походив із родини польських євреїв, але народився на території тодішньої Російської імперії – ще до відновлення незалежності Польщі, у Гродненській губернії, яка зараз є територією Білорусі. Рафаель вивчав філологію, а згодом право у Львівському університеті. Його увагу до трагедії вірменського народу привернуло вбивство 1921 року в Берліні османського політика Талаата-паші вірменським студентом Согомоном Тейліряном. Усю сім’ю Тейліряна вбили турки, він був єдиним, хто вижив. Тоді Лемкін почав прицільно вивчати міжнародне право, щоб знайти юридичний спосіб запобігти масовому винищенню народів, яке він називав ще не “геноцидом”, а просто – “варварством”.

Характерно, що свою докторську дисертацію адвокат захистив у Німеччині – у Гайдельберзькому університеті. Він викладав у Варшаві, а на початку 1930-х років представляв Польщу на міжнародних правових конференціях. 1933-го Лемкін вже звернув увагу на Голодомор в Україні та досліджував його, а також із занепокоєнням спостерігав за приходом до влади в Німеччині нацистів. Уже тоді він запропонував вважати тих, хто з ненависті до великої групи людей шкодив членам цієї групи, винними у “варварстві”, а тих, хто нищив культурні цінності такої групи – у “вандалізмі”, судити таких людей і карати. Але на той момент міжнародна юридична спільнота не дослухалася його позиції.

Відео: wikipedia.org

Однак Лемкін був не з тих, хто відмовиться від своєї ідеї. Протягом усіх 1930-х років він вивчав винищення вірмен турками та сформулював проміжний правовий термін – “злочини варварства”. Він подав свої пропозиції на цю тему Лізі Націй, наполягаючи на створенні міжнародних юрисдикцій проти тероризму та знищення національних, релігійних та расових груп. У 1939 році борець із геноцидом приєднався до польського війська, він брав участь в обороні Варшави та був поранений. А потім утік з окупації до Швеції. 1941-го він отримав дозвіл на в’їзд до США, де викладав право в університеті та продовжував роботу над головною працею свого життя. 1944-го Рафаель Лемкін видав працю “Правління Осі в окупованій Європі: закони про окупацію, аналіз уряду, пропозиції щодо відшкодування”. Саме в цьому тексті вперше вжито термін “геноцид”. Він склав це слово з грецької та латинської частин: грецького кореня “γένος” (“геносом” – “рід, сім’я, плем’я, народ”) та суфікса “цид”, що походить від латинського слова “caedo” – “вбивати, бити”. 49 родичів юриста були вбиті нацистами, вижили лише брат Елас та його сім’я, які опинилися в радянському трудовому таборі. У 1948 році Лемкін зміг допомогти їм емігрувати до Канади.

У 1945-1946 роках Лемкін брав участь у Нюрнберзькому процесі – він був радником Верховного суду США. Його термін “геноцид” використав головний обвинувач від США Роберт Джексон. Напрацювання юриста покладено в основу вироків Нюрнберзького трибуналу. Але й після Нюрнберга Лемкіну довелося докласти чималих зусиль, щоб досягти ухвалення Генеральною асамблеєю ООН конвенції. Вона набула чинності 12 січня 1951 року.

У 1950-х роках автор терміна “геноцид” детально аналізував події Голодомору в Україні, про які мав інформацію ще у 1930-х. Він став першим фахівцем міжнародного права, який визначив злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид. Це він зробив у 1953 році у зверненні “Радянський геноцид в Україні”, яке виголосив перед аудиторією у Нью-Йорку – до 20-х роковин Голодомору. Не дивно, що статтю юриста, якого поважає весь світ, “Радянський геноцид в Україні” у РФ у 2015 році внесли до “федерального списку екстремістських матеріалів”.

Двічі Лемкіна номінували на Нобелівську премію миру, і хоча він, як ніхто, заслуговував на неї, так і не отримав. Він помер на самоті у злиднях – у Нью-Йорку 28 серпня 1959 року.

9 грудня 1968 року відбулася презентація першої комп’ютерної миші. Детальніше.

9 грудня 1990 року електрика Леха Валенсу, який у 1980 році став лідером масових протестів у Польщі, обрали першим президентом цієї країни. Валенса виграв вибори з “нокаутуючим” рахунком: його суперник, безпартійний Станіслав Тимінський у другому турі набрав 24,75%, а лідер “Солідарності” – 74,25%. Але легко на посаді президента Валенсі не було. Країна страждала від економічних проблем та політичної нестабільності, добре знайомих усім жителям пострадянського світу, які пам’ятають 1990-ті. 1995 року Валенса програв вибори Олександру Кваснєвському, але не “розгромно”, у другому турі він набрав 48,3%. Після поразки на виборах перший президент Польщі повернувся на свою попередню роботу – електриком на Гданську корабельню. Він пробував брати участь у виборах президента ще раз 2000-го, але на той момент час Валенси вже минув, він отримав лише 1,4%.

Церковне свято 9 грудня

9 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою ​​дочкою священника Матфана з Віфлеєму. Вона вийшла заміж за Йоакима. Довгий час подружжя не могло зачати дитину. Це їм вдалося лише через 20 років. Про дитину подружжя палко і багато молилося. Про зачаття дочки їх сповістив ангел. Він також повідомив, що їхня дочка благословить увесь рід людський. Зачаття святої Анни відбулося в Єрусалимі. Там само народилася Марія.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то навесні також дощитиме.

Якщо погода ясна – на Новий рік чекайте сильного морозу.

Якщо 9 грудня похмуро – до Нового року буде відлига.

Що не можна робити 9 грудня

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Бажано не виходити з дому після заходу сонця.