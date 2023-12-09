Сегодня 9 декабря: какой праздник и день в истории

9 декабря в 1863 года в Харьковской области родился украинский баснописец Борис Гринченко. В 1917-м в Крыму состоялся первый Курултай крымскотатарского народа. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот документ стал результатом работы одного человека – Рафаэля Лемкина. В 1990-м Леха Валенсу избрали президентом Польши.

Праздники и памятные даты 9 декабря

9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.

Также в мире: День Ламы, Международный день ветеринарной медицины, Международный день условно бесплатных программ (отмечают во вторую субботу декабря), Всемирный день музыки техно, День рождественской открытки.

9 декабря в истории

9 декабря 1863 года в Харьковской области родился Борис Гринченко.

Он наиболее известен как баснописец, но, кроме того, Гринченко писал и поэзию, и пьесы, и прозаические произведения, а также сделал немало переводов произведений классиков мировой литературы. И все же главным трудом его жизни стал четырехтомный «Словарь украинского языка». Подробнее.

9 декабря 1917 года состоялся первый Курултай крымскотатарского народа. Национальный съезд проходил в Ханском дворце в Бахчисарае. К проведению Курултая лидеры крымскотатарского национального движения готовились не один месяц. Сразу после Февральской революции состоялось собрание Крымского мусульманского благотворительного общества, на котором создали временный мусульманский революционный комитет. Он смог провести выборы в Крыму, и 7 апреля в Симферополе уже созвали Всекрымский мусульманский съезд, на который собралось около полутора тысяч делегатов. Позже сформировали Крымский мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком), который возглавил Номан Челебиджихан. Он же был в президиуме Курултая, который заседал 18 дней и взял на себя все полномочия Мусисполкома.

Во время заседания обсуждали вопросы государственного устройства и создания органов власти. Курултай торжественно поздравили члены Украинской Центральной Рады и лично Симон Петлюра. Курултай провозгласил создание Крымской народной республики и принял демократическую конституцию. Но воплотить свои решения в жизнь крымские татары не смогли – уже в середине января 1918 года большевики захватили Крым и разогнали Курултай. Номана Челебиджихана и его соратников арестовали, а 23 февраля Челебиджихана расстреляли матросы в Севастопольской тюрьме, а тело сбросили в море. В общей сложности 22-24 февраля советские захватчики расстреляли около 600 крымских татар. Второй Курултай смогли провести только в 1991-м – на фоне обретения независимости Украиной и распада СССР. Оккупировав Крым в 2014 году, россияне чуть ли не первым своим решением – от 26 апреля – признали Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность на территории РФ.

9 декабря 1925 года родился Патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

9 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Эта конвенция стала результатом упорной многолетней борьбы одного человека – польского юриста еврейского происхождения Рафаэля (Рафала) Лемкина.

Именно он является автором термина «геноцид». Причем он его сформулировал еще до Холокоста, изучая массовые убийства армян в Османской империи. Ему же принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Почему убийство миллиона людей является меньшим преступлением, чем убийство одного человека?»

Лемкин происходил из семьи польских евреев, но родился на территории тогдашней Российской империи — еще до восстановления независимости Польши, в Гродненской губернии, которая сейчас является территорией Беларуси. Рафаэль изучал филологию, а затем право во Львовском университете. Его внимание к трагедии армянского народа привлекло убийство в 1921 году в Берлине османского политика Талаата-паши армянским студентом Согомоном Тейлиряном. Всю семью Тейлиряна убили турки, он был единственным выжившим. Тогда Лемкин начал прицельно изучать международное право, чтобы найти юридический способ предотвратить массовое истребление народов, которое тогда он называл еще не «геноцидом», а просто – «варварством».

Характерно, что свою докторскую диссертацию адвокат защитил в Германии – в Гайдельбергском университете. Он преподавал в Варшаве, а в начале 1930-х годов представлял Польшу на международных правовых конференциях. В 1933-м Лемкин уже обратил внимание на Голодомор в Украине и исследовал его, а также с беспокойством наблюдал за приходом к власти в Германии нацистов. Уже тогда он предложил считать тех, кто из ненависти к большой группе людей вредил членам этой группы, виновными в «варварстве», а тех, кто уничтожал культурные ценности такой группы, — в «вандализме», судить таких людей и наказывать. Но на тот момент международное юридическое сообщество не прислушивалось к его позиции.

Видео: wikipedia.org

Однако Лемкин был не из тех, кто отказывается от своей идеи. На протяжении всех 1930-х годов он изучал истребление армян турками и сформулировал промежуточный правовой термин – «преступления варварства». Он представил свои предложения на эту тему Лиге Наций, настаивая на создании международных юрисдикций против терроризма и уничтожения национальных, религиозных и расовых групп. В 1939 году борец с геноцидом присоединился к польскому войску, он участвовал в обороне Варшавы и был ранен. А потом бежал из оккупации в Швецию. В 1941-м он получил разрешение на въезд в США, где преподавал право в университете и продолжал работу над главным трудом своей жизни. В 1944-м Рафаэль Лемкин издал труд «Правление Оси в оккупированной Европе: законы об оккупации, анализ правительства, предложения по возмещению». Именно в этом тексте впервые употреблен термин «геноцид». Он составил это слово из греческой и латинской частей: греческого корня «γένος» («геносом» – «род, семья, племя, народ») и суффикса «цид», происходящего от латинского слова «caedo» – «убивать, бить». 49 родственников юриста были убиты нацистами, выжили только брат Элас и его семья, оказавшиеся в советском трудовом лагере. В 1948 году Лемкин смог помочь им эмигрировать в Канаду.

В 1945-1946 годах Лемкин участвовал в Нюрнбергском процессе – он был советником Верховного суда США. Его термин «геноцид» использовал главный обвинитель от США Роберт Джексон. Наработки юриста положены в основу приговоров Нюрнбергского трибунала. Но и после Нюрнберга Лемкину пришлось приложить немалые усилия, чтобы добиться принятия Генеральной ассамблеей ООН конвенции. Она вступила в силу 12 января 1951 года.

В 1950-х годах автор термина «геноцид» подробно анализировал события Голодомора в Украине, о которых имел информацию еще в 1930-х. Он стал первым специалистом международного права, определившим преступления сталинского коммунистического режима против украинцев как геноцид. Это он сделал в 1953 году в обращении «Советский геноцид в Украине», которое произнес перед аудиторией в Нью-Йорке – к 20-й годовщине Голодомора. Ничего удивительного, что статью юриста, которого уважает весь мир, «Советский геноцид в Украине» в РФ в 2015 году внесли в «федеральный список экстремистских материалов».

Дважды Лемкина номинировали на Нобелевскую премию мира, и хотя он, как никто, заслуживал ее, так и не получил. Он умер в одиночестве в нищете – в Нью-Йорке 28 августа 1959 года.

9 декабря 1968 года состоялась презентация первой компьютерной мыши. Подробнее.

9 декабря 1990 года электрика Леха Валенсу, который в 1980 году стал лидером массовых протестов в Польше, избрали первым президентом этой страны. Валенса выиграл выборы с «нокаутирующим» счетом: его соперник, беспартийный Станислав Тиминский во втором туре набрал 24,75%, а лидер «Солидарности» – 74,25%. Но легко на посту президента Валенсе не было. Страна страдала от экономических проблем и политической нестабильности, хорошо знакомых всем жителям постсоветского мира, которые помнят 1990-е. В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому, но не «разгромно», во втором туре он набрал 48,3%. После поражения на выборах первый президент Польши вернулся на свою предыдущую работу – электриком на Гданьскую судоверфь. Он пробовал участвовать в выборах президента еще раз в 2000-м, но к тому моменту время Валенсы уже прошло, он получил всего 1,4%.

Церковный праздник 9 декабря

9 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за Иоакима. Долгое время супруги не могли зачать ребенка. Это им удалось только спустя 20 лет. О ребенке супруги страстно и много молились. О зачатии дочери их известил ангел. Он также сообщил, что их дочь благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны произошло в Иерусалиме. Там же родилась Мария.

Народные приметы

Если идет дождь, то весна тоже будет с дождями.

Если погода ясная – на Новый год ждите сильный мороз.

Если 9 декабря пасмурно – к Новому году будет оттепель.

Что нельзя делать 9 декабря

Девушкам запрещено выполнять домашнюю работу.

Желательно не выходить из дома после заката.