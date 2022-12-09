Сегодня 9 декабря: какой праздник и день в истории

9 декабря по церковному календарю – память преподобных Алипия и Иакова. В этот день в Харьковской области родился главный баснописец Украины и автор «Словаря украинского языка» Борис Гринченко.

Праздники и памятные даты 9 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждение этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря в истории

9 декабря 1863 года в Харьковской области родился Борис Гринченко. С первых классов школы все украинцы знают его басни. Но, кроме басен, он писал и поэзию, и пьесы, и прозаические произведения. Кроме того, Гринченко сделал немало переводов произведений классиков мировой литературы, которые переиздаются и сейчас. Родился Гринченко в поселке Ольховый Яр, который сейчас называется Прелестным (недалеко от Кулиничей в Харьковском районе).

В ученические годы за распространение запрещенных российским царским правительством изданий Гринченко отчислили из Харьковского реального училища и на несколько месяцев заключили в тюрьму. В результате дальнейшее образование будущий языковед и писатель получал самостоятельно. Но сделал это настолько качественно, что смог сдать экзамены на звание народного учителя при Харьковском университете. Он учительствовал в Харьковской, Сумской и Екатеринославской (нынешней Днепропетровской) областях. Дальше работал на Черниговщине и в Киеве. Начиная с 1884 года начал издавать свои произведения – стартовал с поэтических сборников. Однако главным трудом его жизни все же стоит считать не стихотворения и даже не знаменитые басни, а четырехтомный «Словарь украинского языка». Его Гринченко смог создать и издать в 1907 – 1909 годах. Также в переводах Гринченко мы до сих пор читаем на украинском произведения Шиллера, Гете, Гейне, Гюго и других. Умер Гринченко в 1910 году, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

9 декабря 1968 года – состоялась презентация первой компьютерной мыши. Конечно, манипулятор, представленный в Сан-Франциско изобретателем Дугласом Карлом Энгельбартом, был совсем не похож на те, которыми мы пользуемся сейчас. Однако он имел в основе один и тот же принцип. Патент на компьютерную мышь Энгельбарт получил в 1970 году. Первым компьютером с мышью был мини-компьютер Xerox 8010 Star Information System, представленный в 1981 году.

Церковный праздник 9 декабря

9 декабря христиане чтят память преподобных Алипия, столбника, и Иакова, отшельника.

Преподобный Алипий родился в городе Адрианополе в Пафлагонии. Его отец умер рано, а мать – христианка отдала сына на послушание и обучение к епископу Феодору. Сама же раздала имущество нищим и жила при церкви, со временем получив звание диаконисы. Во время поездки Алипия с епископом Феодором в Константинополь в пути юноше явилась святая мученица Евфимия. Она призвала Алипия вернуться в Адрианополь и основать церковь ее имени. Что он и сделал. Церковь Алипий построил на пожертвования верующих на месте заброшенного языческого кладбища. А рядом с храмом, под открытым небом, на вершине языческого надгробия соорудил себе столб. 53 года преподобный Алипий подвизался на столбе, молясь Богу и поучая приходящих к нему. Только за 14 лет до смерти святой Алипий не смог больше стоять и вынужден был из-за болезни ног лежать на боку. А у его столба постепенно возникли два монастыря: с одной стороны – мужской, с другой – женский. Святой ввел для обоих монастырей суровые уставы и до смерти руководил обителями. Умер Алипий в 640 году, в возрасте 118 лет.

Преподобный Иаков, отшельник, трудился на горе, недалеко от города Кира в Сирии. Он страдал тяжелой болезнью, но всегда носил вериги, ел раз в день — вечером и неустанно молился. Такими подвигами он достиг высокого духовного совершенства и получил от Бога власть над бесами, дар исцелений и даже воскрешения умерших. Умер своей смертью в преклонном возрасте.

Народные приметы

Если в этот день мороз, то зима будет холодной.

Иней с утра – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 9 декабря

Опасно путешествовать, так что желательно далеко не выезжать из дома.