Сьогодні 9 грудня: яке свято та день в історії

9 грудня за церковним календарем – пам’ять преподобних Аліпія та Якова. Цього дня в Харківській області народився головний байкар України та автор “Словника української мови” Борис Грінченко.

Свята та пам’ятні дати 9 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину, а також – Міжнародний день боротьби з корупцією.

9 грудня в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився Борис Грінченко. З перших класів школи всі українці знають його байки. Але, крім байок, він писав і поезію, і п’єси, й прозові твори. Крім того, Грінченко зробив чимало перекладів творів класиків світової літератури, які перевидаються й досі. Народився Грінченко в селищі Вільховий Яр, яке зараз має назву Прелесне (неподалік Кулиничів у Харківському районі).

В учнівські роки за розповсюдження заборонених російським царським урядом видань Грінченка відрахували з Харківського реального училища й на кілька місяців ув’язнили. У результаті подальшу освіту майбутній мовознавець та письменник отримував самостійно. Але зробив це настільки якісно, ​​що зміг скласти іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті. Він учителював у Харківській, Сумській та Катеринославській (нинішній Дніпропетровській) областях. Далі працював на Чернігівщині та в Києві. Починаючи з 1884 року почав видавати свої твори – стартував із поетичних збірок. Однак головною працею його життя все ж таки варто вважати не вірші й навіть не знамениті байки, а чотиритомний “Словник української мови”. Його Грінченко зміг створити та видати у 1907 – 1909 роках. Також у перекладах Грінченка ми досі читаємо українською твори Шиллера, Гете, Гейне, Гюго та інших. Помер Грінченко 1910 року, похований на Байковому цвинтарі в Києві.

9 грудня 1968 року – відбулася презентація першої комп’ютерної миші. Звичайно, маніпулятор, представлений у Сан-Франциско винахідником Дугласом Карлом Енгельбартом, був зовсім не схожий на ті, якими ми зараз користуємося. Однак він мав у основі той самий принцип. Патент на комп’ютерну мишу Енгельбарт отримав 1970 року. Першим комп’ютером із мишею був міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році.

Церковне свято 9 грудня

9 грудня християни вшановують пам’ять преподобних Аліпія, стовпника, та Якова, пустельника.

Преподобний Аліпій народився в місті Адріанополі у Пафлагонії. Його батько помер рано, а мати – християнка віддала сина на послух та навчання до єпископа Феодора. Сама ж роздала майно жебракам та жила при церкві, згодом отримавши звання дияконіси. Під час поїздки Аліпія з єпископом Феодором до Константинополя юнакові явилася свята мучениця Євфимія. Вона закликала Аліпія повернутися до Адріанополя та заснувати церкву її імені. Що він зробив. Церкву Аліпій збудував на пожертвування віруючих на місці покинутого язичницького цвинтаря. А поруч із храмом, просто неба, на вершині язичницького надгробка спорудив собі стовп. 53 роки преподобний Аліпій подвизався на стовпі, молячись Богу та повчаючи тих, хто приходить до нього. Тільки за 14 років до смерті святий Аліпій не зміг більше стояти та змушений був через хворобу ніг лежати на боці. А біля його стовпа поступово виникли два монастирі: з одного боку – чоловічий, з іншого – жіночий. Святий ввів для обох монастирів суворі устави й до смерті керував обителями. Помер Аліпій у 640 році, у віці 118 років.

Преподобний Яків, пустельник, працював на горі, недалеко від міста Кіра в Сирії. Він страждав на тяжку хворобу, але завжди носив вериги, їв раз на день – увечері й невпинно молився. Такими подвигами він досяг високої духовної досконалості й отримав від Бога владу над бісами, дар зцілень і навіть воскресіння померлих. Помер своєю смертю в похилому віці.

Народні прикмети

Наші пращури помітили: якщо в цей день мороз, то весна буде холодною.

Іній із ранку – до хорошого врожаю.

Що не можна робити 9 грудня

Небезпечно подорожувати, тож бажано далеко не виїжджати з дому.