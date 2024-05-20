Live
  • Пн 20.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.75

Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець

Події 07:22   20.05.2024
Оксана Горун
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець Ілюстрація: мапа DeepState

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, як змінилася лінія фронту в Харківській області, про цілі окупантів з РФ і про те, чому їхній задум видається все більш сумнівним.

“Протягом крайніх двох діб, противник спробував певною мірою наростити свої зусилля у тактичній зоні, не тільки безпосередньо в районі м. Вовчанськ, а й відновивши свої спроби атакувати у напрямку на с. Липці. Зокрема, передові підроділи 18-ї мотострілецької дивізії (мсд) противника, при підтримці приданих їм підрозділів 11-го армійського корпусу (7-го окремого мотострілецького полку\омсп, так званого “Африканського корпусу” та ряду інших), атакували по двох напрямках: вздовж північного берега р. Липець (у напрямку на с. Липці, з боку с. Лук’янці), а також, вздовж р. Муром з території ри-фи у напрямку на с. Зелене. З них противник зміг просунутись лише вздовж р. Липець на відстань до 1-1,2 км. Наскільки я розумію, загалом, закінченням першого етапу свого наступу на цьому напрямку, російське командування буде вважати вихід своїх передових підрозділів на рубіж Липці – Веселе. Але, цілком можливо, що реалізація цих побажань – або суттєво затягнеться, або взагалі – не трапиться”, – відзначив Машовець.

Він вважає, що найближче основне завдання для росіян – взяти під контроль Вовчанськ.

“Протягом крайніх двох діб командування противника намагалося створити умови для більш-менш сталого закріплення положення своїх передових підрозділів як в самому місті, так й західніше, вздовж західного берега р.Сіверський Донець, у напрямку Огірцеве – Бугруватка”, – повідомив військовий оглядач.

Так, окупанти зайняли повністю лісовий масив між Бугруваткою та Огірцевим – до Сіверського Дінця, а Сили оборони, очевидно, повністю відійшли на східний берег річки.

“У районі самого міста Вовчанськ, ймовірно, передові підрозділи противника зі складу бригад його 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) – 138-ї та 25-ї окремих мотострілецьких (омсбр) докладають “титанические усилия” аби утриматися в самому місті. На цей час противник, очевидно, утримує район Вовчанського м’ясокомбінату та старого аеродрому північніше міста, а також декілька прилеглих кварталів, вздовж вулиць Терешкової та Новоселівської. Декілька спроб противника, атакувати з боку аеродрому у напрямку вглиб міста були зупинені передовими підрозділами ЗСУ інтенсивним вогневим ураженням по бойових порядках підрозділів противника, що атакують. На цей час ситуація в районі м. Вовчанськ для українських військ жодним чином не виглядає “катастрофической”, – зазначив Машовець.

Читайте також: ГШ: 11 бойових зіткнень сталося на Харківському напрямку, 12 – на Куп’янському

“Катастрофічною” ситуація могла б стати, якби росіянам вдалося просунутися східним берегом річки Сіверський Донець у напрямку Гатище – Синельникове, попередньо форсувавши річку Вовча з півночі на південь. Однак зараз на цьому напрямку ЗСУ утримують позиції.

Машовець назвав можливою активізацію противника на Сумському напрямку, проте “широкомасштабний” характер вона не носитиме.

Задум противника “витягнути” наші резерви на Харківський та Сумський напрямки, очевидно, виходить у нього також, якось “криво и косо”. Бо, замість цього противник, аби підтримувати “темп наступления на Харьков”, сам вимушений кидати сюди, образно кажучи, “батальйон за батальйоном”. Як на мене, загальна “доцільність” цього кремлівського перфомансу в нашому Харківському (й можливо Сумському) прикордонні, навіть, з військової точки зору (бо з військово-політичної – трохи складніше) виглядає на сьогодні… гм-гм… м’яко кажучи, сумнівною“, – підсумував військовий оглядач.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW не знайшов підтверджень просування ворога в бік Липців
ISW не знайшов підтверджень просування ворога в бік Липців
20.05.2024, 07:50
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець
20.05.2024, 07:22
Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи
Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи
20.05.2024, 07:00
Сьогодні 20 травня: який день в історії
Сьогодні 20 травня: який день в історії
20.05.2024, 06:00
Генштаб: 11 боєзіткнень сталося на Харківському напрямку, 12 – на Куп’янському
Генштаб: 11 боєзіткнень сталося на Харківському напрямку, 12 – на Куп’янському
19.05.2024, 23:14
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58

Новини за темою:

07:22
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець
11:46
Противник почав наступ значно раніше запланованого – Сирський
11:38
Що важливого новий міністр оборони може сказати Путіну – версія Портнікова
09:08
Два Patriot для Харкова: ISW проаналізував, чи вони врятують місто
08:16
“Близькі до того, щоб купірувати ситуацію” – Федоренко про бої під Вовчанськом

Ви читали новину: «Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, як змінилася лінія фронту в Харківській області, про цілі окупантів з РФ і про те, чому їхній задум видається все більш сумнівним".