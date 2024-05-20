Армия РФ попыталась нарастить усилия на Харьковском направлении — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, как изменилась линия фронта в Харьковской области, о целях оккупантов из РФ и том, почему их замысел кажется все более сомнительным.

«В течение последних двух суток противник попытался в определенной степени нарастить свои усилия в тактической зоне, не только непосредственно в районе Волчанска, но и восстановив свои попытки атаковать по направлению на с. Липцы. В частности, передовые подразделения 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, при поддержке приданных им подразделений 11-го армейского корпуса (7-го отдельного мотострелкового полка\омсп, так называемого «Африканского корпуса» и ряда других), атаковали по двум направлениям: вдоль северного берега р. Липец (по направлению на с. Липцы, со стороны с. Лукьянцы), а также, вдоль р. Муром с территории рифы в направлении с. Зеленое. Из них противник смог продвинуться только вдоль р. Липец на расстояние до 1-1,2 км. Насколько я понимаю, в общем-то, окончанием первого этапа своего наступления на этом направлении российское командование будет считать выход своих передовых подразделений на рубеж Липцы – Веселое. Но вполне возможно, что реализация этих пожеланий — либо существенно затянется, либо вообще — не случится», — прокомментировал Машовец.

Он считает, что ближайшая основная задача для россиян — взять под контроль Волчанск.

«В течение крайних двух суток командование противника пыталось создать условия для более или менее устойчивого закрепления положения своих передовых подразделений как в самом городе, так и западнее — вдоль западного берега р. Северский Донец, по направлению Огурцово — Бугроватка», — сообщил военных обозреватель.

Так, оккупанты заняли полностью лесной массив между Бугроваткой и Огурцово — до Северского Донца, а Силы обороны, по всей видимости, полностью отошли на восточный берег реки.

«В районе самого города Волчанск, вероятно, передовые подразделения противника из состава бригад его 6-й общевойсковой армии (ОВА) — 138-й и 25-й отдельных мотострелковых (омсбр) прилагают «титанические усилия», чтобы удержаться в самом городе… В настоящее время противник, очевидно, удерживает район Волчанского мясокомбината и старого аэродрома севернее города, а также несколько близлежащих кварталов, вдоль улиц Терешковой и Новоселовской. Несколько попыток противника атаковать со стороны аэродрома по направлению вглубь города были остановлены передовыми подразделениями ВСУ интенсивным огневым поражением по боевым порядкам атакующих подразделений… На данный момент ситуация в районе г. Волчанск для украинских войск никоим образом не выглядит «катастрофической», — отметил Машовец.

«Катастрофической» ситуация могла бы стать, если бы россиянам удалось продвинуться по восточному берегу реки Северский Донец по направлению Гатище — Синельниково, предварительно форсировав реку Волчья с севера на юг. Однако сейчас на этом направлении ВСУ удерживают позиции.

Машовец назвал возможной активизацию противника на Сумском направлении, однако «широкомасштабный» характер она носить не будет.

«Замысел противника, «вытащить» наши резервы на Харьковское и Сумское направления, очевидно, выходит у него также как-то «криво и косо». Ибо вместо этого, чтобы поддерживать «темп наступления на Харьков», противник сам вынужден бросать сюда, образно говоря, «батальон за батальоном». По-моему, общая «целесообразность» этого кремлевского перформанса в нашем Харьковском (и возможно Сумском) приграничные, даже с военной точки зрения (ибо с военно-политической — немного сложнее) выглядит на сегодняшний день… гм-гм… мягко говоря, сомнительной», — подытожил военный обозреватель.