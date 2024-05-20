ISW не знайшов підтверджень просування ворога в бік Липців
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: російські джерела заявляють про просування до 800 метрів у напрямку Липців, але візуальних підтверджень немає. Проте незначне просування в загарбників є у Вовчанську.
“Російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не здійснили жодного підтвердженого просування. 19 травня російський військовий блогер заявив, що 18 травня російські війська просунулися на глибину до 800 метрів у невстановленому районі в напрямку Липців, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви”, – поінформував Інститут вивчення війни.
При цьому є візуальні підтвердження незначних просувань загарбників у північно-східній частині Волчанська. Наступальні операції окупантів тривали 19 травня.
“Геолоковані кадри, що опубліковані 19 травня, показують, що російські війська просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську, а нещодавно російська піхота трохи просунулася на південний (лівий) берег річки Вовча під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна. ISW не спостерігав, як російські війська керують транспортними засобами на південному березі річки Вовча у Вовчанську, а також російські сили не зберігають більш ніж окремі обмежені позиції на південному березі. Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили Старицю та Бугруватку (обидві на південний захід від Вовчанська), хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень”, – прокоментували аналітики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, липцы, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 07:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: російські джерела заявляють про просування до 800 метрів у напрямку Липців, але візуальних підтверджень немає. Проте незначне просування в загарбників є у Вовчанську".