ISW не нашел подтверждений продвижения врага в сторону Липцев

Институт изучения войны (ISW) сообщил: российские источники заявляют о продвижении до 800 метров в направлении Липцев, но визуальных подтверждений нет. Однако незначительное продвижение у захватчиков есть в Волчанске.

«19 мая российские войска продолжили наступательные операции в районе Липцев (к северо-востоку от Харькова), но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Российский военный блогер заявил 19 мая, что 18 мая российские войска продвинулись на глубину до 800 метров в неустановленном районе в направлении Липцев, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения», — проинформировал Институт изучения войны.

При этом есть визуальные подтверждения незначительных продвижений оккупантов в северо-восточной части Волчанска. Наступательные операции оккупантов продолжались 19 мая.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что российские войска продвинулись вдоль улицы Гагарина на северо-западе Волчанска и что российская пехота недавно незначительно продвинулась к южному (левому) берегу реки Волчьей под ныне разрушенным мостом на улице Гагарина. ISW не заметил, чтобы российские войска использовали технику на южном берегу реки Волчья в Волчанске, а также российские войска сохраняли более чем отдельные ограниченные позиции на южном берегу. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили Старицу и Бугроватку (обе к юго-западу от Волчанска), хотя ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений», — прокомментировали аналитики.