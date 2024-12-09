Сегодня 9 декабря: какой праздник и день в истории

9 декабря 1917 года британская армия во время Первой мировой войны захватила Иерусалим, а в Крыму состоялся первый Курултай крымскотатарского народа. В 1948-м году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот документ стал результатом работы одного человека – Рафаэля Лемкина. В 1990-м Леха Валенсу избрали президентом Польши.

Праздники и памятные даты 9 декабря

9 декабря в Украине стартует Всеукраинская неделя права.

В мире – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.

Также отмечают: Международный день ветеринарной медицины, День рождественской открытки, Всемирный день музыки техно, День ламы.

9 декабря в истории

9 декабря 1863 года в Харьковской области родился украинский баснописец Борис Гринченко. Подробнее.

9 декабря 1917 года британская армия во время Первой мировой войны захватила Иерусалим. Священный город впервые перешел в руки христиан со времен крестовых походов.

Сражение стало частью «Иерусалимских операций» Великобритании против Османской империи. Бои продолжались с 17 ноября по 30 декабря (т.е. очаговое сопротивление было и после официальной капитуляции города). За Иерусалим против британцев сражались не только турки, но и немцы, являвшиеся союзниками Османской империи в Первой мировой. С британской стороны в битве участвовал Египетский экспедиционный корпус. Командовал войском генерал Эдмунд Алленби. Прежде чем вступить в битву за Иерусалим, британцы разгромили османское войско, которым командовал немецкий генерал Эрих фон Фалькенхайн, в битве за хребет Магар (Эль-Магар) 13 ноября 1917 года. Таким образом они перерезали железную дорогу Яффа – Иерусалим. В дальнейшем наступление продолжилось, хотя турки оказывали активное сопротивление.

К 1 декабря британские войска после ряда побед в локальных сражениях вышли на окраины Иерусалима и почти сломили сопротивление его защитников. Последнее наступление произошло 8 декабря – в результате британское войско заняло высоту к западу от Иерусалима, и вечером османская Седьмая армия отступила. На следующий день город сдался. Текст о сдаче противнику доставил мэр Иерусалима Хусейн Салим аль-Хусейни. В частности, там были следующие слова: «Из-за суровости осады города и страданий, которые эта мирная страна испытала от ваших тяжелых орудий, и из страха, что эти смертоносные бомбы поразят святые места, мы вынуждены передать вам город через Хусейна аль-Хусейни, мэра Иерусалима, надеясь, что вы защитите Иерусалим так, как мы защищали его более пятисот лет». Командир британских войск Эдмунд Алленби стал первым христианином, занявшим Иерусалим за несколько веков. Он вошел в город пешком 11 декабря 1917 года, демонстрируя тем самым уважение к святому месту.

В дальнейшем Иерусалим находился под контролем Великобритании (с 1922 года – согласно мандату Лиги Наций) вплоть до 1948 года.

9 декабря 1917 года состоялся первый Курултай крымскотатарского народа. Национальный съезд проходил в Ханском дворце в Бахчисарае. Подробнее.

9 декабря 1925 года родился Патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

9 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Эта конвенция стала результатом упорной многолетней борьбы одного человека – польского юриста еврейского происхождения Рафаэля (Рафала) Лемкина. Подробнее.

9 декабря 1968 года состоялась презентация первой компьютерной мыши. Подробнее.

9 декабря 1990 года электрика Леха Валенсу, который в 1980 году стал лидером массовых протестов в Польше, избрали первым президентом этой страны. Подробнее.

Церковный праздник 9 декабря

9 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за Иоакима. Долгое время супруги не могли зачать ребенка. Это им удалось только спустя 20 лет. О ребенке супруги страстно и много молились. О зачатии дочери их известил ангел. Он также сообщил, что их дочь благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны произошло в Иерусалиме. Там же родилась Мария.

Народные приметы

Если идет дождь, то весна тоже будет с дождями.

Если погода ясная – на Новый год ждите сильный мороз.

Если 9 декабря пасмурно – к Новому году будет оттепель.

Что нельзя делать 9 декабря

Девушкам запрещено выполнять домашнюю работу.

Желательно не выходить из дома после заката.