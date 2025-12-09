Сегодня 9 декабря 2025: какой праздник и день в истории

9 декабря 1863 года на Харьковщине родился украинский баснописец Борис Гринченко. В 1917-м в Крыму состоялся первый Курултай крымскотатарского народа, а британская армия захватила Иерусалим. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В 1990-м Леха Валенсу избрали президентом Польши. В 2016-м произошел масштабный теракт в Нигерии, известный как «Взрывы в Мадагали».

Праздники и памятные даты 9 декабря

9 декабря в мире – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.

Также сегодня: Международный день ветеринарной медицины, Всемирный день музыки техно, День рождественской открытки и День ламы.

9 декабря в истории

9 декабря 1863 года в Харьковской области родился украинский баснописец Борис Гринченко. Подробнее.

9 декабря 1917 года британская армия во время Первой мировой войны захватила Иерусалим. Священный город впервые перешел в руки христиан со времен крестовых походов. Подробнее.

9 декабря 1917 года состоялся первый Курултай крымскотатарского народа. Национальный съезд проходил в Ханском дворце в Бахчисарае. Подробнее.

9 декабря 1925 года родился Патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

9 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Эта конвенция стала результатом упорной многолетней борьбы одного человека – польского юриста еврейского происхождения Рафаэля (Рафала) Лемкина. Подробнее.

9 декабря 1968 года состоялась презентация первой компьютерной мыши. Подробнее.

9 декабря 1990 года электрика Леха Валенсу, который в 1980 году стал лидером массовых протестов в Польше, избрали первым президентом этой страны. Подробнее.

9 декабря 2016 года произошел масштабный теракт в Нигерии, известный как «Взрывы в Мадагале». Две женщины-смертницы взорвали себя на двух концах местного рынка. СМИ сообщали о 57 погибших и 177 раненых в результате этой атаки. Первоначально информагентство «Reuters» писало, что атаку осуществили две школьницы. Однако в более поздних сообщениях СМИ возраст нападавших уже не уточняли, отмечая лишь, что это были женщины. Официальные лица обвинили в нападении исламских экстремистов группировки «Боко Харам».

«Взрывы произошли на окраине оплота группировки в лесу Самбиса, который нигерийские военные бомбят перед наземными штурмами. С тех пор как военные в этом году выбили повстанцев из городов и сел, они атакуют легкодоступные цели», — информировало NBC.

«Боко Харам» действует не только в Нигерии, но и в Камеруне и Нигере. Эта группировка особенно радикальная и жестокая, известная кровавыми нападениями на школы, церкви и полицейские участки. В 2014 году Совет Безопасности ООН признал «Боко Харам» террористической группировкой, связанной с Аль-Каидой. Кроме терактов на счету этих исламистов многочисленные похищения людей – в первую очередь женщин и девушек.

«Джихадисты «Боко Харам» опустошили северо-восток Нигерии с момента начала вооруженного противостояния с правительством в 2009 году. В результате беспорядков погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, а более 2,5 миллиона стали беженцами. Правозащитные группы утверждают, что тысячи женщин и девушек были похищены этой группировкой. Во время известнейшего инцидента в 2014 году в отдаленном городе Чибок было похищено более 200 школьниц. Джихадисты использовали похищенных женщин в качестве секс-рабынь и «живых бомб», тогда как мальчиков привлекали к боевым действиям», — писало об этих террористах в 2016 году англоязычное издание Саудовской Аравии «Arab News».

Церковный праздник 9 декабря

9 декабря отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если идет дождь, то весна тоже будет с дождями.

Если погода ясная – на Новый год ждите сильный мороз.

Если 9 декабря пасмурно – к Новому году будет оттепель.

Что нельзя делать 9 декабря

Девушкам запрещено выполнять домашнюю работу.

Желательно не выходить из дома после заката.