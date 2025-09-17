«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
В украинском плену оказался кениец Эванс, сдавшийся защитникам на Волчанском направлении. Он рассказал, почему приехал в РФ и как очутился в российской армии.
Интервью пленного опубликовали на странице в Facebook 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко.
«Я не ехал в Россию для военной службы. Я поехал туда как турист, чтобы посмотреть разные красивые места. Я провел там две недели. За день до того, как я должен был вернуться в Кению, парень, который меня принимал в России, спросил: «Эванс, как тебе Россия?». Я ответил, что «Россия хорошая». Он спросил меня: «Ты хотел бы остаться здесь?» Я ответил: «Да». Вечером он пришел с бумагами, написанными на русском языке. Он сказал мне, что это работа, которую он хочет, чтобы я выполнял», – рассказал Эванс.
Видео: 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко
Позже, продолжает кениец, он оказался в военном лагере.
«Я спросил: «Почему я здесь?». Он сказал мне, что подписал контракт на работу. Я сказал, что не хотел военной работы. Он сказал, что я подписал контракт и ничего не может сделать. Они бросили меня в лес. Тогда я убежал оттуда. Если бы я побежал к россиянам, они бы меня убили», — отметил пленный.
«57 отдельная мотопехотная бригада отмечает, что интервью было записано с согласия пленного, однако стоит учитывать, что перед вами человек, который воевал на стороне врага, верить ли словам и слезам – оставляем на ваше усмотрение», — отметили украинские воины.
Напомним, ранее 10-й армейский корпус СВ ВСУ опубликовал видео, в котором пленные оккупанты рассказывали, как и зачем пытались пробраться в Купянск.
Новости по теме:
Категории: Фронт, Харьков; Теги: африка, военнопленные, Волчанское, харьковщина;
Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В украинском плену оказался кениец Эванс, сдавшийся защитникам на Волчанском направлении. Он рассказал, почему приехал в РФ и как очутился в российской армии.".