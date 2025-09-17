«Я поїхав як турист»: на Харківщині здався в полон житель Кенії (відео)

В українському полоні опинився кенієць Еванс, який здався захисникам на Вовчанському напрямку. Він розповів, чому приїхав до РФ та як опинився у російській армії.

Інтерв’ю полоненого опублікували на сторінці в мережі «Фейсбук» 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка.

«Я не їхав до Росії для військової служби. Я поїхав туди як турист, щоб подивитись різні гарні місця. Я провів там два тижні. За день до того як я мав повернутись до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії запитав: «Евансе, як тобі Росія?». Я відповів, що «Росія хороша». Він запитав мене: «Ти хотів би залишитись тут?». Я відповів: «Так». Ввечері він прийшов з паперами, написані російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував», – розповів Еванс.

Відео: 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка

Згодом, продовжує кенієць, він опинився у військовому таборі.

«Тож я запитав: «Чому я тут?». Він сказав мені, що я підписав контракт на роботу. Я сказав, що не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не може вдіяти. Вони кинули мене в ліс. Тоді я втік звідти. Якби я побіг до росіян вони б мене вбили», – зазначив полонений.

«57 окрема мотопіхотна бригада наголошує, що інтерв’ю було записане зі згоди полоненого, проте варто враховувати, що перед вами людина, яка воювала на боці ворога, отже чи вірити словам та сльозам – залишаємо на ваш розсуд», – зазначили українські воїни.

Нагадаємо, раніше 10-й армійський корпус СВ ЗСУ опублікував відео, в якому полонені окупанти розповідали, як і навіщо намагалися пробратися до Куп’янська.