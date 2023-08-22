Российский и белорусский изгой вновь стал Бармалеем — Бутусов о Пригожине
«Шойгу, Герасимов, где я?!» Тревел-блоггер и по совместительству террорист Пригожин разродился первым видео с момента провального мятежа. Российский и теперь уже белорусский изгой вновь стал африканским Бармалеем, позируя с оружием и объявляя набор бойцов на Черный континент.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:18;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шойгу, Герасимов, где я?!» Тревел-блоггер и по совместительству террорист Пригожин разродился первым видео с момента провального мятежа. Российский и теперь уже…".