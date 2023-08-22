Российский и белорусский изгой вновь стал Бармалеем — Бутусов о Пригожине

«Шойгу, Герасимов, где я?!» Тревел-блоггер и по совместительству террорист Пригожин разродился первым видео с момента провального мятежа. Российский и теперь уже белорусский изгой вновь стал африканским Бармалеем, позируя с оружием и объявляя набор бойцов на Черный континент.