Трое пострадавших, пожар: враг атаковал предприятие под Харьковом (видео)

Сегодня, 26 августа, утром армия РФ ударила беспилотником по поселку Рогань. Попадание произошло на территории гражданского предприятия, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели сообщили о трех пострадавших.

«В результате удара возник пожар площадью 800 кв. м, горели хозяйственная постройка и древесина. Взрывной волной повреждены соседние здания и автотранспорт», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 04:50 враг ударил по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под атакой реактивного БпЛА находился Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет.