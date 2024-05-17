Прокуратура відкрила справу через розстріл особи з інвалідністю у Вовчанську

За фактом розстрілу російськими військовими людини з інвалідністю у місті Вовчанськ відкрито кримінальне провадження, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні Андрій Цаплієнко опублікував відео з людиною у кріслі колісному, яка не рухалася. Журналіст написав, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над Вовчанськом виявили тіло неподалік місцевої лікарні, яку захопили військові РФ.

Відео: Андрій Цаплієнко/телеграм

Правоохоронці розглядають версію, що людина намагалася від’їхати від медустанови, але російські військові розстріляли її та кинули у кріслі колісному посеред розбитої вулиці.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).