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Прокуратура відкрила справу через розстріл особи з інвалідністю у Вовчанську

Події 21:49   17.05.2024
Олена Нагорна
Прокуратура відкрила справу через розстріл особи з інвалідністю у Вовчанську

За фактом розстрілу російськими військовими людини з інвалідністю у місті Вовчанськ відкрито кримінальне провадження, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні Андрій Цаплієнко опублікував відео з людиною у кріслі колісному, яка не рухалася. Журналіст написав, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над Вовчанськом виявили тіло неподалік місцевої лікарні, яку захопили військові РФ.

Відео: Андрій Цаплієнко/телеграм

Правоохоронці розглядають версію, що людина намагалася від’їхати від медустанови, але російські військові розстріляли її та кинули у кріслі колісному посеред розбитої вулиці.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом розстрілу російськими військовими людини з інвалідністю у місті Вовчанськ відкрито кримінальне провадження, повідомили у Харківській обласній прокуратурі".