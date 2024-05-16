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Росіяни використовують 40 полонених у Вовчанську як живий щит – Болвінов

Події 18:26   16.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни використовують 40 полонених у Вовчанську як живий щит – Болвінов

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області в ефірі телемарафону розповів про подробиці розстрілу цивільного мешканця Волчанська росіянами.

«Нам відомо, що росіяни цинічно розстріляли літнього чоловіка, який намагався врятуватися. Він хотів вийти на територію підконтрольну Україні до поліціянтів, щоби виїхати з ділянки. Однак росіянин цинічно розстріляв його в голову за те, що той не виконав його наказів», – розповів Болвінов.

Інших цивільних людей, які намагалися врятуватися, вийти з території, яку тимчасово займають окупанти, росіяни утримують в одному місці і фактично використовують їх як живий щит, розповів Болвінов. За передніми даним це 35, може 40 осіб.

«Росіяни організували свій командний штаб. Нам відомо, що цих людей цивільних допитують. Ті, хто їх допитують, називають себе працівниками ФСБ», – зазначив Болвінов.

Це ті люди, які внаслідок наступу росіян на північ Харківщини опинилися в окупації.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 18:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області в ефірі телемарафону розповів про подробиці розстрілу цивільного мешканця Волчанська росіянами.".