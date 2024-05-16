Росіяни у Вовчанську беруть жителів у полон і розстрілюють – Клименко

Міністр МВС України Ігор Клименко повідомляє, що у північній частині Вовчанська на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські військові не дозволяють місцевим евакуюватися, людей почали брати у полон, викрадати та зганяти до підвалів.

«Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили», – зазначив Клименко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Поліцейські продовжують працювати у місті та евакуювати людей, додав Клименко.

Злочини окупантів у Вовчанській і Липецькій громадах фіксують і в Харківській обласній прокуратурі. Зокрема, один зі свідків розповів, що окупанти поранили волонтера.

«У всіх червона пов’язка на руках, військова форма, автомати в руках. Там позаду маленький йшов, «неруський», кричить «стій» і стріляють. Я повертаюсь, бачу авто червоного кольору. Витягують хлопець молодий, поранений. Це був волонтер», – розповів свідок.

У ще однієї жінки чоловік не виходить на зв’язок, зі слів сусідів він поранений.

Правоохоронці звернулися до жителів регіоні, які стали свідками або потерпілими від російських злочинів. Можна звернутися за номером гарячої лінії облпрокуратури — 0577320244, за електронною адресою — zvern@khar.gp.gov.ua, в телеграм-боті Stop Russian War Kharkiv (t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot), а також за номером 102.