Россияне в Волчанске берут жителей в плен и расстреливают – Клименко
Министр МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что в северной части Волчанска на Харьковщине, где продолжаются активные боевые действия, российские военные не позволяют местным эвакуироваться, людей начали брать в плен, похищать и сгонять в подвалы.
«Известно о первых расстрелах гражданских российских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили», — отметил Клименко.
Следователи начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.
Полицейские продолжают работать в городе и эвакуировать людей, добавил Клименко.
Преступления оккупантов в Волчанской и Липецкой громадах фиксируют и в Харьковской областной прокуратуре. В частности, один из свидетелей рассказал, что оккупанты ранили волонтера.
«У всех красная повязка на руках, военная форма, автоматы в руках. Там сзади маленький шел, «нерусский», кричит «стой» и стреляют. Я возвращаюсь, вижу авто красного цвета. Вытаскивают парень молодой, раненый. Это был волонтер», – рассказал свидетель.
У еще одной женщины муж не выходит на связь, по словам соседей, он ранен.
Правоохранители обратились к жителям региона, которые стали свидетелями или потерпевшими от российских преступлений. Можно обратиться за номером горячей линии облпрокуратуры – 0577320244, по электронному адресу – zvern@khar.gp.gov.ua, в Telegram-бот Stop Russian War Kharkiv (t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot), а также за номером 102.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Волчанк, Клименко, мвд, оккупанты, окупанти, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что в северной части Волчанска на Харьковщине, где продолжаются активные боевые действия, российские военные не позволяют местным эвакуироваться, людей начали брать в плен, похищать и сгонять в подвалы.".