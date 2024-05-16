Россияне в Волчанске берут жителей в плен и расстреливают – Клименко

Министр МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что в северной части Волчанска на Харьковщине, где продолжаются активные боевые действия, российские военные не позволяют местным эвакуироваться, людей начали брать в плен, похищать и сгонять в подвалы.

«Известно о первых расстрелах гражданских российских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили», — отметил Клименко.

Следователи начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Полицейские продолжают работать в городе и эвакуировать людей, добавил Клименко.

Преступления оккупантов в Волчанской и Липецкой громадах фиксируют и в Харьковской областной прокуратуре. В частности, один из свидетелей рассказал, что оккупанты ранили волонтера.

«У всех красная повязка на руках, военная форма, автоматы в руках. Там сзади маленький шел, «нерусский», кричит «стой» и стреляют. Я возвращаюсь, вижу авто красного цвета. Вытаскивают парень молодой, раненый. Это был волонтер», – рассказал свидетель.

У еще одной женщины муж не выходит на связь, по словам соседей, он ранен.

Правоохранители обратились к жителям региона, которые стали свидетелями или потерпевшими от российских преступлений. Можно обратиться за номером горячей линии облпрокуратуры – 0577320244, по электронному адресу – zvern@khar.gp.gov.ua, в Telegram-бот Stop Russian War Kharkiv (t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot), а также за номером 102.