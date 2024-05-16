40 пленных в Волчанске россияне используют как живой щит – Болвинов
Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области в эфире телемарафона рассказал подробности расстрела гражданского жителя Волчанска россиянами.
«Нам известно, что россияне цинично расстреляли пожилого мужчину, пытавшегося спастись. Он хотел выйти на территорию, подконтрольную Украине, к полицейским, чтобы выехать с участка. Однако россиянин цинично расстрелял его в голову за то, что тот не выполнил его приказов», — рассказал Болвинов.
Других гражданских людей, пытавшихся спастись и выйти из временно занимаемой оккупантами территории, россияне удерживают в одном месте и фактически используют их как живой щит, рассказал Болвинов. По предварительным данным, это 35 человек, возможно 40 человек.
«Россияне организовали свой командный штаб. Нам известно, что этих гражданских граждан допрашивают. Допрашивающие их называют себя работниками ФСБ», — отметил Болвинов.
Это те люди, которые в результате наступления россиян на север Харьковщины оказались в оккупации.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пленные, Сергей Болвинов, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 18:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области в эфире телемарафона рассказал подробности расстрела гражданского жителя Волчанска россиянами.".