Прокуратура открыла дело по факту расстрела лица с инвалидностью в Волчанске
По факту расстрела российскими военными человека с инвалидностью в городе Волчанск открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Сегодня Андрей Цаплиенко опубликовал видео с человеком в кресле колесном, который не двигался. Журналист написал, что аэроразведчики в ходе мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело недалеко от местной больницы, которую захватили военные РФ.
Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram
Правоохранители рассматривают версию, что человек пытался отъехать от медучреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в кресле колесном посреди разбитой улицы.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, прокуратура, расстрел, Харьков, Цаплиенко;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 21:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту расстрела российскими военными человека с инвалидностью в городе Волчанск открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Сегодня…".