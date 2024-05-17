Прокуратура открыла дело по факту расстрела лица с инвалидностью в Волчанске

По факту расстрела российскими военными человека с инвалидностью в городе Волчанск открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сегодня Андрей Цаплиенко опубликовал видео с человеком в кресле колесном, который не двигался. Журналист написал, что аэроразведчики в ходе мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело недалеко от местной больницы, которую захватили военные РФ.

Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram

Правоохранители рассматривают версию, что человек пытался отъехать от медучреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в кресле колесном посреди разбитой улицы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).