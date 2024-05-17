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Прокуратура открыла дело по факту расстрела лица с инвалидностью в Волчанске

Происшествия 21:49   17.05.2024
Елена Нагорная
Прокуратура открыла дело по факту расстрела лица с инвалидностью в Волчанске

По факту расстрела российскими военными человека с инвалидностью в городе Волчанск открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сегодня Андрей Цаплиенко опубликовал видео с человеком в кресле колесном, который не двигался. Журналист написал, что аэроразведчики в ходе мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело недалеко от местной больницы, которую захватили военные РФ.

Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram

Правоохранители рассматривают версию, что человек пытался отъехать от медучреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в кресле колесном посреди разбитой улицы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту расстрела российскими военными человека с инвалидностью в городе Волчанск открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Сегодня…".