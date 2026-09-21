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Александр Фельдман оштрафован за русскоязычную рекламу в соцсетях

Актуально 19:09   21.09.2026
Татьяна Литвина
Александр Фельдман оштрафован за русскоязычную рекламу в соцсетях Фото: Александр Фельдман/Facebook

Народный депутат Украины Александр Фельдман оштрафован на 5100 гривен за размещение рекламы на русском языке на своей странице на платформе Meta.  

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

На депутата пожаловалось общественное движение «ЧЕСТНО».  Активисты обратились в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в связи с таргетированными рекламными сообщениями на русском языке, которые Александр Фельдман распространял со своей странице на платформе Meta.

Также, по данным «ЧЕСТНО», рекламу на русском языке на платформах Meta распространяла общественная организация «Мир. Развитие. Стабильность» в пользу нардепа Юрия Бойко (является одним из участников этой ОО).

Сведения о рекламодателях, содержании рекламных материалов, периодах их демонстрации, расходах на рекламу и географию показов были зафиксированы с помощью Meta Ad Library – онлайн-базы данных рекламных объявлений в социальных сетях.

По результатам проверок представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов в обоих случаях установил нарушение части первой статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, языком рекламы в Украине является государственный язык.

Составлено два протокола об административных правонарушениях — в отношении народного депутата Украины Александра Фельдмана и руководителя ОО «Мир. Развитие. Стабильность» Романа Загороднего.

По результатам рассмотрения административных дел Елена Ивановская приняла постановления о наложении на каждого штрафа в размере 5100 гривен.

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Напомним, в одной из школ Харькова учителя начальной школы во время праздничных мероприятий использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения российских авторов. На педагогов пожаловались родители некоторых учеников. Представитель Уполномоченной по защите государственного языка Виктория Меренкова составила на учителей два протокола.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 19:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный депутат Украины Александр Фельдман оштрафован на 5100 гривен за размещение рекламы на русском языке на своей странице на платформе Meta.".