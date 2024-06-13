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Ексвійськовий у Харкові допомагав ухилянтам: обіцяв «вирішити» з ВЛК

Суспільство 16:32   13.06.2024
Вікторія Яковенко
Ексвійськовий у Харкові допомагав ухилянтам: обіцяв «вирішити» з ВЛК Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, який за гроші обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на рішення ВЛК.

Підозрюваний – колишній військовослужбовець, ще в 2019 році зарахований до військово-оперативного резерву, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. З січня за гроші пропонував військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від проходження служби нібито на законних підставах.

Фігурант видавав себе за представника керівного складу медичної установи і розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я. Він хизувався своїми зв’язками та обіцяв вплинути на лікарів ВЛК для видачі відповідної довідки, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки, у тому числі «клієнтів» підозрюваного.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 16:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, який за гроші обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на рішення ВЛК.".