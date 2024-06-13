Ексвійськовий у Харкові допомагав ухилянтам: обіцяв «вирішити» з ВЛК
Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, який за гроші обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на рішення ВЛК.
Підозрюваний – колишній військовослужбовець, ще в 2019 році зарахований до військово-оперативного резерву, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. З січня за гроші пропонував військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від проходження служби нібито на законних підставах.
Фігурант видавав себе за представника керівного складу медичної установи і розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я. Він хизувався своїми зв’язками та обіцяв вплинути на лікарів ВЛК для видачі відповідної довідки, додали в прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки, у тому числі «клієнтів» підозрюваного.
Читайте також: 7 ухилянтів хотіли втекти за кордон, серед них – жителі Харківщини (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВВК, военный, підозра, прокуратура, решить, уклонисты, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ексвійськовий у Харкові допомагав ухилянтам: обіцяв «вирішити» з ВЛК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 16:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 47-річного харків’янина, який за гроші обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на рішення ВЛК.".