7 ухилянтів хотіли втекти за кордон, серед них – жителі Харківщини (відео)
На Буковині прикордонники затримали провідника та його «клієнтів», які намагалися незаконно виїхати за кордон.
Як розповіли у Державній прикордонній службі України, днями на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили два легкових автомобілі, в яких перебувало 8 чоловіків.
Один з них, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.
Решта затриманих – жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей. Вони заплатили за таку поїздку від 5 до 10 тисяч доларів. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення, додали прикордонники.
В ході подальшої роботи співробітники ДПСУ встановили й інших осіб, причетних до цієї схеми.
«За даним фактом до Нацполіції направлено повідомлення за статтею 332 ККУ. Відомості внесені в ЄРДР», – додали в ДПСУ.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Буковині прикордонники затримали провідника та його «клієнтів», які намагалися незаконно виїхати за кордон.".