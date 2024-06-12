7 ухилянтів хотіли втекти за кордон, серед них – жителі Харківщини (відео)

На Буковині прикордонники затримали провідника та його «клієнтів», які намагалися незаконно виїхати за кордон.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, днями на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили два легкових автомобілі, в яких перебувало 8 чоловіків.

Один з них, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Решта затриманих – жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей. Вони заплатили за таку поїздку від 5 до 10 тисяч доларів. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення, додали прикордонники.

В ході подальшої роботи співробітники ДПСУ встановили й інших осіб, причетних до цієї схеми.

«За даним фактом до Нацполіції направлено повідомлення за статтею 332 ККУ. Відомості внесені в ЄРДР», – додали в ДПСУ.

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