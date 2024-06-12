7 уклонистов хотели бежать за границу, среди них – жители Харьковщины (видео)

На Буковине пограничники задержали проводника и его «клиентов», пытавшихся незаконно уехать за границу.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, на днях на участке отдела «Мамалыга» пограничники остановили два легковых автомобиля, в которых находились 8 мужчин.

Один из них, местный житель, планировал доставить других в границу с Румынией и указать дальнейший маршрут в соседнюю страну в обход пунктов пропуска.

Остальные задержанные — жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Киевской областей. Они заплатили за такую поездку от 5 до 10 тысяч долларов. В отношении их составлены материалы об административном правонарушении, добавили пограничники.

В ходе дальнейшей работы сотрудники ГПСУ установили и других лиц, причастных к этой схеме.

«По данному факту в Нацполицию направлено сообщение по статье 332 УКУ. Сведения внесены в ЕРДР», — добавили в ГПСУ.

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