7 уклонистов хотели бежать за границу, среди них – жители Харьковщины (видео)
На Буковине пограничники задержали проводника и его «клиентов», пытавшихся незаконно уехать за границу.
Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, на днях на участке отдела «Мамалыга» пограничники остановили два легковых автомобиля, в которых находились 8 мужчин.
Один из них, местный житель, планировал доставить других в границу с Румынией и указать дальнейший маршрут в соседнюю страну в обход пунктов пропуска.
Остальные задержанные — жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Киевской областей. Они заплатили за такую поездку от 5 до 10 тысяч долларов. В отношении их составлены материалы об административном правонарушении, добавили пограничники.
В ходе дальнейшей работы сотрудники ГПСУ установили и других лиц, причастных к этой схеме.
«По данному факту в Нацполицию направлено сообщение по статье 332 УКУ. Сведения внесены в ЕРДР», — добавили в ГПСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, бежать, гпсу, граница, пропуск, уклонисты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Буковине пограничники задержали проводника и его «клиентов», пытавшихся незаконно уехать за границу.".