Деколонизация. Названы «передовики» процесса на Харьковщине (графика)

Аналитический центр «Обсерватория демократии» подвел промежуточные итоги процесса деколонизации топонимики на Харьковщине. Как оказалось, больше всего улиц и переулков переименовали в Лозовской громаде, а самые оригинальные названия — в Изюме.

Процесс деколонизации в громадах Харьковщины проходит неравномерно. Как и привлечение к выбору новых названий общественности. Об этом свидетельствуют данные аналитики центра «Обсерватория демократии».

«Среди 17 городских громад Харьковщины только пять (Богодуховская, Змиевская, Лозовская, Первомайская и Чугуевская) обеспечили высокий уровень вовлеченности общества в процесс переименования. В шести громадах (Валковская, Изюмская, Красноградская, Люботинская, Мерефянская и Харьковская) участие общественности соответствует среднему уровню. Еще в шести городских громадах (Балаклейская, Барвенковская, Волчанская, Дергачевская, Купянская и Южногородская), по имеющимся в публичном пространстве данным, «деколонизация» пока не начата. При этом следует отметить, что в Волчанской и особенно Купянской громадах ситуация оставляет под вопросом физическое существование определенных улиц, из-за чего соответствие их названий закону по объективным причинам отходит на второй план», — отметили в блоге «Обсерватории демократии» на LB.

Так, пока что никаких инициатив по переименованию топонимов не проявляет руководство деоккупированной Балаклеи и частично деоккупированной (а частично разбитой обстрелами) Дергачевщины. Не до переименований и руководству Барвенковской громады. Там объявляли сбор предложений новых названий для «дерусификации объектов топонимики», но затем сообщили, что предложений от общественности не поступило. Вопрос переименований не поднимали в Южногородской громаде.

Активней в плане деколонизации ведут себя в Харьковской городской, Валковской, Красноградской, Изюмской, Мерефьянской и Люботинской громадах.

«По категориям, к которым можно отнести новые названия, громады распределились следующим образом. В двух громадах из шести (Валковской и Красноградской) большинство новых названий нейтральны: например, улица Живописная, Покровская или переулок Весенний. Еще в двух громадах (Изюмской и Мерефьянской) большинство новых топонимических наименований связано с фигурами истории Украины, прежде всего, деятелями культуры, науки и борцами за независимость. Еще в одной громаде (Люботинской) большинство новых названий посвящено топонимам Украины – например, въезд Крымский или Салтовский переулок», — отметили аналитики.

Наиболее оригинальными новыми названиями улиц отличилась Изюмская городская громада. Там появились не только улицы Бандеры и Шухевича, но также Стива Джобса и Голды Меир.

«Исходя из комментариев под публикацией Владимира Мацокина, заместителя начальника ВА, появление улицы в честь одного из основателей компании Apple жителями громады было воспринято с определенным непониманием», — отметили в блоге «Обсерватории демократии».

Главными активистами процесса избавления от российских топонимов оказались местные власти Лозовой. Там новые названия получили уже 123 улицы и переулка. Также в пятерке «передовиков» деколонизации — Богодуховская, Змиевская, Чугуевская и Первомайская громады.

В последней руководство даже предприняло попытку переименовать центр громады — город Первомайский. Однако предложение, мягко говоря, не вызвало ажиотажа у жителей.

«По результатам голосования членов топонимической комиссии, жителей громады, представителей молодежного совета и депутатского корпуса, из 600 предложенных вариантов нового названия было отобрано 15 вариантов. После этого состоялось два «тура» голосования. Первый длился с 10 марта по 9 апреля, и по его результатам до следующего этапа прошли два варианта – Хлебодар и Добродар. Во «втором туре» большинство (83%) голосов отдано варианту «Добродар». Хотя проголосовать можно было как онлайн, через платформу Е-DEM, так и офлайн, в городском ЦНАПе, количество людей, сделавших свой выбор, учитывая размер громады, нерепрезентативно – 763 из 31 тыс. жителей. Это объясняется не только недовольством избранными вариантами нового названия, но и в целом нежеланием изменять название своего города», — считают аналитики.

В целом, процесс переименований стартовал уже в 11 из 17 городских громад Харьковской области.