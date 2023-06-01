Деколонизация: на Харьковщине серп и молот на здании превратили в Луну

Оригинальное дизайнерское решение применили на территории Валковской громады, сообщают авторы telegram-канала «Деколонизация. Украина».

«В селе Снежков Валковской громады на Харьковщине закрашен серп и молот и 1917. Советской символики в Харьковской области еще достаточно много, однако процесс движется», — прокомментировали опубликованные фото активисты.

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