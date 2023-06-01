Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць

Оригінальне дизайнерське рішення застосували на території Валківської громади, повідомляють автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”.

“У селі Сніжків Валківської громади на Харківщині зафарбовано серп і молот та 1917. Радянської символіки на Харківщині ще доволі багато, проте процес рухається“, – прокоментували опубліковані фото активісти.