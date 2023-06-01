Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць
Оригінальне дизайнерське рішення застосували на території Валківської громади, повідомляють автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”.
“У селі Сніжків Валківської громади на Харківщині зафарбовано серп і молот та 1917. Радянської символіки на Харківщині ще доволі багато, проте процес рухається“, – прокоментували опубліковані фото активісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальне дизайнерське рішення застосували на території Валківської громади, повідомляють автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”".