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Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць

Політика 10:19   01.06.2023
Оксана Горун
Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць

Оригінальне дизайнерське рішення застосували на території Валківської громади, повідомляють автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”.

У селі Сніжків Валківської громади на Харківщині зафарбовано серп і молот та 1917. Радянської символіки на Харківщині ще доволі багато, проте процес рухається“, – прокоментували опубліковані фото активісти.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальне дизайнерське рішення застосували на території Валківської громади, повідомляють автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”".