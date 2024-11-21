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«Визнав свою вину»: ухилянт з Куп’янська проведе у тюрмі три роки

Суспільство 14:20   21.11.2024
Вікторія Яковенко
«Визнав свою вину»: ухилянт з Куп’янська проведе у тюрмі три роки

Суд ухвалив вирок 49-річному жителю міста Куп’янськ на Харківщині, який намагався уникнути мобілізації.

«У квітні цього року він був визнаний придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК та СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігуранту повідомили про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 49-річному жителю міста Куп’янськ на Харківщині, який намагався уникнути мобілізації.".