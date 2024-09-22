Сьогодні 22 вересня: яке свято та день в історії

22 вересня – Міжнародний день дочок, День осіннього рівнодення та День без автомобілів. В Україні – День машинобудівника та День партизанської слави. З цієї дати 1792 року розпочинався календар Першої Французької республіки. У 1862-му 22 вересня Лінкольн оприлюднив першу частину “Прокламації про звільнення рабів”. У 1914-му в морському бою німецький підводний човен затопив одразу три британські крейсери. У 1939-му відбувся спільний радянсько-нацистський парад у Бресті. У 1980-му почалася ірано-іракська війна. У 2012-му під час збройного пограбування в ресторані в ПАР смертельно поранили ексчемпіона світу з боксу Коррі Сандерса.

Свята та пам’ятні дати 22 вересня

22 вересня в Україні – День партизанської слави та День машинобудівника (відзначають у четверту неділю вересня).

У світі – Міжнародний день дочок (відзначають у четверту неділю вересня), День осіннього рівнодення, День без автомобілів, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз).

Також відзначають: Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День білого шоколаду, День Гобіта (цього дня дні народження відзначають два популярні персонажі бестселерів Джона Толкіна “Гобіт” та “Володар перснів” – гобіти Більбо та Фродо Бегінси).

22 вересня в історії

22 вересня 1692 року в США повісили вісім останніх “салемських відьом”. Гучна судова справа тривала з 1 березня 1692 року. Усього за час полювання на відьом у Салемі ув’язнили 150 людей. З них 31 засудили (22 з них померли: 19 – повісили, ще двоє померли у в’язниці, а одного вбили під час тортур). Докладніше про останнє у США полювання на відьом – тут.

22 вересня 1792 року за календарем Першої Французької республіки вважалося “початком ери”. Докладніше.

22 вересня 1862 року президент США Авраам Лінкольн оприлюднив перший із двох указів так званої “Прокламації про звільнення рабів”. Докладніше.

22 вересня 1914 року відбувся один із найвідоміших боїв за участю підводного човна в історії. Під час нього один німецький підводний човен U-9 з екіпажем у 28 людей затопив одразу три британські крейсери – “Абукір”, “Хог” і “Крессі”. Внаслідок цього загинули 1459 британських моряків. Це викликало скандал, розслідування та подальшу зміну підходів до військово-морської тактики.

Події розгорталися в Північному морі на початкових етапах Першої світової війни. На той момент Королівський військово-морський флот Великої Британії, не маючи достатньої кількості сучасних кораблів, використовував для ведення дозору застарілі броненосні крейсери. З них створили з’єднання – “крейсерський загін С”. При цьому самі морські офіцери Британії розуміли, що буде з загоном при зустрічі із сучаснішим німецьким флотом, тому називали це зібрання крейсерів “ескадра-живець”. Три крейсери цієї ескадри виправдали “народну” назву.

17 вересня “Абукір”, “Хог” і “Крессі” вийшли нести варту. Їхній шлях пролягав повз заміновані британцями води – між гирлом Темзи та голландським берегом. 20 вересня в цей район вийшов німецький підводний човен U-9. Незабаром капітан Отто Веддіген помітив на відстані британські кораблі. Згодом він у звітах стверджував, що крейсери, коли їх “засікли”, вже були на дистанції, достатній для удару торпедами. Але німецький підводник вирішив діяти напевно. Тож субмарина занурилася та поступово наближалася до британських човнів, щоб опинитися поблизу середини корабельної групи противника. На бажану позицію U-9 вийшла вранці 22 вересня.

О 06:25 торпедою підводний човен атакував крейсер “Абукір”. Той дав крен і почав поступово тонути. При цьому капітан “Абукіра” не одразу зрозумів, що сталося. Спочатку він вважав, що корабель підірвався на міні, та не попередив командирів інших крейсерів про небезпеку. Почалася рятувальна операція: через відсутність технічної можливості спустити на воду всі наявні шлюпки, частина екіпажу стрибала за борт. Тим часом крейсер “Хог” уже поспішав на допомогу. І тут командир “Абукіра” зрозумів, що це ніяка не міна, а ворожа торпеда. Він дав сигнал, забороняючи іншим кораблям підходити. Проте його проігнорували. Командир “Хога” наказав зупинити корабель і спускати шлюпки, щоб урятувати моряків “Абукіра”. Таким чином, уже другий крейсер став ідеальною мішенню для підводного човна. Торпеда, що була випущена U-9, влучила просто в район кормових льохів боєзапасу. Це сталося у момент, коли до “Хогу” підпливали шлюпки з урятованими моряками. Потужний вибух знищив корабель (він затонув за 10 хвилин) і вбив частину людей у ​​шлюпках. Майже одночасно затонув і “Абукір”.

Третій крейсер – “Крессі” – помітив перископ підводного човна та відкрив вогонь. За подальшими свідченнями, які збирали під час розслідування, артилеристи на “Крессі” вважали, що потопили підводний човен, навіть почали аплодувати. Але насправді U-9 не мав жодних пошкоджень. Підводний човен почав маневрувати, щоб зайняти вдалу позицію для атаки на “Крессі”. Там помітили перископ, але вважали, що це ще один підводний човен – не той, який вони нібито “затопили”. Крейсер почав ухилятися від атаки, але о 07:20 підводний човен випустив дві торпеди, одна з яких влучила в борт “жертви”. Це пошкодження не було достатнім, щоб потопити корабель, і командир Веддіген вирішив торпедувати противника ще раз – останньою торпедою. Вона влучила. “Крессі” затонув за 15 хвилин. Після цього німецький підводний човен повернувся на базу. Внаслідок бою, який тривав трохи понад годину, загинули 1459 британських військових моряків. Коли інформація про цю трагедію досягла Великої Британії, вибухнув гучний скандал, що вдарив і по іміджу Королівського флоту, й Адміралтейства. Інцидент розслідували, справу розглядав суд. Винними призначили офіцерів – зокрема загиблого командира “Абукіра”, який уже не міг нічого сказати на свій захист. При цьому громадська думка була на боці моряків – британці звинувачували Адміралтейство, яке використовувало застарілі кораблі, наражаючи на ризик життя моряків.

22 вересня 1939 року відбувся радянсько-нацистський парад у Бресті. Докладніше.

22 вересня 1980 року почалася ірано-іракська війна, що тривала до 1988 року. Докладніше.

22 вересня 1993 року Леонід Кучма подав у відставку з посади прем’єр-міністра України. Докладніше.

22 вересня 2012 року під час збройного пограбування в ресторані в ПАР смертельно поранили ексчемпіона світу з боксу Корі Сандерса. Докладніше.

Церковне свято 22 вересня

22 вересня в Україні вшановують пам’ять пророка Йони. Він жив у VIII столітті до нашої ери та був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог повелів йому йти в язичницьке місто Ніневію, щоб попередити жителів: якщо вони не покаються, то Бог знищить їх. Проте Йона не хотів проповідувати ворогам і не послухався. Він сів на корабель, який відбував до іншої країни. Проте на морі розпочався шторм, який загрожував життю всіх, хто був на кораблі. Йона покаявся, що він не послухався Бога, й запропонував викинути себе за борт. Як тільки це зробили, буря вщухла. Сам же Йона врятувався дивом. Його проковтнув кит. Він пробув у череві риби три дні й три ночі та молився про помилування. Бог помилував його, й кит викинув пророка на берег живим. Після цього він пішов у Ніневію та попередив місцевих жителів про майбутню кару. Вони дослухалися до слів пророка: почали каятися, молитися та наклали на себе піст. І Бог їх помилував. Книга пророка Йони входить до складу Біблії й містить пророцтва про долю ізраїльського народу, страждання Спасителя, запустіння Єрусалима, смерть світу.

Народні прикмети

Якщо комарі досі літають, то зима буде м’якою.

Якщо вже розпочався сильний листопад – то зима буде суворою.

Якщо верба почала скидати листя – зима прийде швидко.

Що не можна робити 22 вересня

Не можна ловити, продавати та їсти рибу – на згадку про пророка Йону, який сидів у череві кита.

Не можна лінуватися й довго спати.