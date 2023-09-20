Издевательство над харьковчанином в ТЦК на Львовщине: задержаны двое военных

Правоохранители задержали двух работников военкомата в городе Самбор во Львовской области, которые могут быть причастны к издевательствам над харьковчанином.

«Работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела», – сообщили в ГБР.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 19 сентября военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет.

«Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию», — добавили правоохранители.

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УКУ).

Напомним, вчера, 19 сентября сетью распространилось видео, на котором мужчина, представившийся как харьковчанин, заявил об издевательствах в ТЦК во Львовской области. На фейсбуке-странице Львовского областного ТЦК и СП подтвердили достоверность видео. ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УКУ).