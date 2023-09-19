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Харьковчанин показал, как бьют и удерживают в военкомате на Львовщине (видео)

Происшествия 17:31   19.09.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин показал, как бьют и удерживают в военкомате на Львовщине (видео)

На Львовщине в одном из военкоматов применяли психическое и психологическое насилие к военнообязанным. Об этом стало известно из видео харьковчанина, и ГБР уже занялось этим делом.

Харьковчанин Вадим записал видео, в котором умолял ему помочь. Мужчина заявил, что его уже шестые сутки удерживают в военкомате. Сегодня, 19 сентября, его свидетельства опубликовали в Telegram-канале.

В еще одном видео Вадим зафиксировал, как два человека в военной форме, вероятно работники военкомата, бьют и унижают мужчину, находящегося с ним в одной комнате. В руках у военного, который наносит побои, пистолет.

«Меня сегодня избили. Весь в крови. Стволом махали. Выручайте, убивают!» — сказал окровавленный Вадим в третьем видео.

Видео: соцсети

На Facebook-странице Львовского областного ТЦК и СП подтвердили достоверность видео.

«На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований уже отреагировало на инцидент. На сайте ведомства сообщили, что все происходило сегодня, 19 сентября, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Самбор Львовской области.

Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

«Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 17:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Львовщине в одном из военкоматов применяли психическое и психологическое насилие к военнообязанным. Об этом стало известно из видео харьковчанина, и ГБР уже занялось этим делом.".