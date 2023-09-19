Харків’янин показав, як б’ють і утримують у військкоматі на Львівщині (відео)
На Львівщині в одному з військкоматів застосовували психічне та психологічне насильство до військовозобов’язаних. Про це стало відомо із відео харків’янина, і ДБР уже зайнялося цією справою.
Харків’янин Вадим записав відео, на якому благав йому допомогти. Чоловік заявив, що його вже шосту добу утримують у військкоматі. Сьогодні, 19 вересня, його свідчення опублікували у телеграм-каналі.
На ще одному відео Вадим зафіксував, як дві людини у військовій формі б’ють і принижують чоловіка, який перебуває з ним в одній кімнаті. У руках військового, який завдає побоїв, пістолет.
“Мене сьогодні побили. Весь у крові. “Стволом” махали. Виручайте, вбивають!” – сказав закривавлений Вадим на третьому відео.
Відео: соцмережі
На фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП підтвердили достовірність відео.
«На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з’ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку», – говориться в повідомленні.
Державне бюро розслідувань вже відреагувало на інцидент. На сайті відомства повідомили, що все відбувалося сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Самбір Львівської області.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).
“Працівники ДБР на місці події встановлюють всі обставини інциденту”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Львівщині в одному з військкоматів застосовували психічне та психологічне насильство до військовозобов’язаних. Про це стало відомо із відео харків’янина, і ДБР уже зайнялося цією справою.".