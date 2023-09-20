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Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових

Події 11:31   20.09.2023
Вікторія Яковенко
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових Фото: ДБР

Правоохоронці затримали двох працівників військкомату в місті Самбір на Львівщині, які можуть бути причетними до знущань над харків’янином.

«Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу», – повідомили у ДБР.

За даними правоохоронців, попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет.

«Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію», – додали правоохоронці.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

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Фото: ДБР

Нагадаємо, вчора, 19 вересня мережею поширилося відео, на якому чоловік, який представився як харків’янин, заявив про знущання у ТЦК на Львівщині. На фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП підтвердили достовірність відео. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 ККУ).

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали двох працівників військкомату в місті Самбір на Львівщині, які можуть бути причетними до знущань над харків’янином.".