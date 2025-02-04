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У Харкові перенавчатимуть переселенців із Куп’янщини: де дають роботу

Суспільство 10:59   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові перенавчатимуть переселенців із Куп’янщини: де дають роботу Скріншот

Мер Ігор Терехов уточнив, що із травня до Харкова переїхали понад десять тисяч переселенців із Куп’янського району. 

“Працює муніципальний центр, де надається правова допомога, де оформлюють документи для людей, які виїхали, і у них немає документів. Бо ви розумієте, люди виїжджають з різними обставинами і під обстрілами виїжджають. Крім цього, надається матеріальна допомога, гуманітарна допомога, працюють наші партнери з міжнародних організацій. І дійсно, кому потрібно, ми розміщуємо безкоштовно у гуртожитках”, – розповів Терехов.

Він також повідомив, що всіх їх намагаються забезпечити роботою.

“У нас певні вакансії для наших комунальних підприємств, і ми залучаємо і вимушених переселенців, у тому числі – і з Куп’янська, для того, щоб вони працювали на наших комунальних підприємствах. Будемо організовувати перепідготовку, бо потрібні професії, які для нас потрібні, і цим ми займаємося”, – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 10:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов уточнив, що із травня до Харкова переїхали понад десять тисяч переселенців із Куп’янського району. ".