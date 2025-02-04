В Харькове будут переподготавливать переселенцев из Купянщины: где дают работу
Мэр Игорь Терехов уточнил, что с мая в Харьков переехали больше десяти тысяч переселенцев из Купянского района.
«Работает муниципальный центр, где предоставляется правовая помощь, где оформляют документы для людей, которые выехали и у них нет документов. Потому что вы понимаете, люди выезжают с разными обстоятельствами и под обстрелами выезжают. Кроме того, оказывается материальная помощь, гуманитарная помощь, работают наши партнеры из международных организаций. И действительно, кому нужна, мы размещаем бесплатно в общежитиях», – рассказал Терехов.
Он также сообщил, что всех их стараются обеспечить работой.
«У нас определенные вакансии для наших коммунальных предприятий. И мы привлекаем и вынужденных переселенцев, в том числе – и из Купянска, для того чтобы они работали на наших коммунальных предприятиях. Будем организовывать переподготовку, потому что нужны профессии, которые для нас нужны, и этим мы занимаемся», – отметил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 10:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов уточнил, что с мая в Харьков переехали больше десяти тысяч переселенцев из Купяского района. ".