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«Вбивство під час мобілізації на Харківщині»: НПУ не підтверджує інформацію

Суспільство 14:26   05.02.2025
Вікторія Яковенко
«Вбивство під час мобілізації на Харківщині»: НПУ не підтверджує інформацію

ГО «Нон-Стоп Україна» напередодні опублікувала допис в мережі «Фейсбук», де йдеться про нібито вбивство хлопця на Лозівщині місцевими працівниками ТЦК та поліції. Інформацію «підхопили» соцмережі. Правоохоронці спростовують таку заяву.

У дописі ГО йдеться, що нібито вранці 31 січня біля магазину «Добриня» в Краснопавлівці місцевий поліцейський Роман Воробйов разом із трьома представниками ТЦК намагався насильно мобілізувати молодого хлопця із вже накладеним гіпсом та повʼязкою. ГО посилаються на слова очевидців події.

«Поліцейські та ТЦК тривалий час били хлопця, після чого – завдали удару в кадик, що стало вирішальним. Все це супроводжувалось гучними криками. При цьому, на зауваження та крики мешканців ТЦК та НПУ не реагували. А на запитання чому не перевірили документи та не спілкувались перед магазином, де більше людей, а отже – потенційних свідків, Воробйов відповідав : «Так там же люди…», – пишуть в організації.

За даними ГО, дані про подію нібито намагаються приховати. Заявляють: ані місцеві лікарні, ані морги не мають інформації про особу чоловіка.

информация про убийство на Харьковщине
Скриншот

«Поліцейського Воробйова відсторонили, але справу не відкрили. Родичам загиблого обіцяють будинок у Львівській області й гроші, вони відверто налякані тиском локальних чиновників. А свідки: перехожі громадяни, лікарі бояться говорити. Мовчать і представники ТЦК», – йдеться у дописі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області інформацію не підтверджують. Щобільше кажуть: поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП.

«Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП», – встановили правоохоронці.

информация НПУ Харьковщины
Фото: ГУНП в Харківській області

Тож жителів просять отримувати інформацію з офіційних джерел та не довіряти неперевіреним повідомленням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««Вбивство під час мобілізації на Харківщині»: НПУ не підтверджує інформацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Нон-Стоп Україна» напередодні опублікувала допис в мережі «Фейсбук», де йдеться про нібито вбивство хлопця на Лозівщині місцевими працівниками ТЦК та поліції. ".