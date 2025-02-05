«Убийство во время мобилизации на Харьковщине»: НПУ не подтверждает информацию
ОО «Нон-Стоп Украина» накануне опубликовала пост в Facebook, где сообщается о якобы убийстве парня на Лозовщине местными работниками ТЦК и полиции. Информацию «подхватили» соцсети. Правоохранители опровергают такое заявление.
В сообщении ОО говорится, что якобы утром 31 января возле магазина «Добрыня» в Краснопавловке местный полицейский Роман Воробьев вместе с тремя представителями ТЦК пытался насильно мобилизовать молодого парня с наложенным гипсом и повязкой. ОО ссылаются на слова очевидцев события.
«Полицейские и ТЦК долгое время избивали парня, после чего – нанесли удар в кадык, что стало решающим. Все это сопровождалось громкими криками. При этом на замечания и крики жителей ТЦК и НПУ не реагировали. А на вопрос почему не проверили документы и не общались перед магазином, где больше людей, а значит – потенциальных свидетелей, Воробьев отвечал: «Так там люди…», — пишут в организации.
По данным ГО, данные о происшествии якобы пытаются скрыть. Заявляют: ни местные больницы, ни морги не имеют информации о личности мужчины.
«Полицейского Воробьева отстранили, но дело не открыто. Родственникам погибшего обещают дом во Львовской области и деньги, они откровенно напуганы давлением локальных чиновников. А свидетели: прохожие, врачи боятся говорить. Молчат и представители ТЦК», — говорится в сообщении.
В ГУ Нацполиции Харьковской области информацию не подтверждают. Говорят: полицейский офицер громады, о котором идет речь в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП.
«Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, равно как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП», — установили правоохранители.
Так что жителей просят получать информацию из официальных источников и не доверять непроверенным сообщениям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, полиция, тцк, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Нон-Стоп Украина» накануне опубликовала пост в Facebook, где сообщается о якобы убийстве парня на Лозовщине местными работниками ТЦК и полиции. ".