Фейком оказалась информация, что ТЦК и копы «убили» мужчину на Харьковщине

Копы разыскали якобы «убитого парня» и опросили его, рассказали в Нацполиции.

В Нацполицию не поступало никаких сообщений по убийству 31 января в поселке Краснопавловка из-за действий силовиков и ТЦК.

Человек, которого якобы «убили», оказался живым и сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы военного учета и после предъявления приложения «Резерв+» отпустили. Конфликты и факты незаконного задержания он не подтвердил.

Ранее одна из общественных организаций на своей странице в соцсети активно распространяла информацию об «убийстве» в поселке Краснопавловка Лозовского района.

Якобы полицейский вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП избили местного жителя, после чего посадили его в служебный автомобиль и увезли в больницу, по дороге в которую парень скончался.