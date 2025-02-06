Фейком оказалась информация, что ТЦК и копы «убили» мужчину на Харьковщине
Копы разыскали якобы «убитого парня» и опросили его, рассказали в Нацполиции.
В Нацполицию не поступало никаких сообщений по убийству 31 января в поселке Краснопавловка из-за действий силовиков и ТЦК.
Человек, которого якобы «убили», оказался живым и сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы военного учета и после предъявления приложения «Резерв+» отпустили. Конфликты и факты незаконного задержания он не подтвердил.
Ранее одна из общественных организаций на своей странице в соцсети активно распространяла информацию об «убийстве» в поселке Краснопавловка Лозовского района.
Якобы полицейский вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП избили местного жителя, после чего посадили его в служебный автомобиль и увезли в больницу, по дороге в которую парень скончался.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: тцк, убийство, фейк;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 20:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы разыскали якобы «убитого парня» и опросили его, рассказали в Нацполиции.".