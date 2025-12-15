Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)

Двірники повісили святкові гірлянди в Салтівському районі та організували святкову фотозону, повідомляє КП «Шляхрембуд».

Також комунальники облаштували різдвяну фотозону, прикрасивши її гірляндами та новорічними кульками.

Більшість декоративних елементів виготовила власноруч начальник восьмої дільниці Ірина Семененко.

«Ми щороку намагаємося зробити наші двори затишнішими і святковими. Хочеться, щоб і діти, і дорослі, виходячи з дому, відчували радість і віру в краще», – зазначила Ірина Семененко.

Новорічні задуми реалізували завдяки підтримці ГО ‘’Харків дітям’’, що долучилася до створення святкової атмосфери у дворах району.