Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)
Фото: КП «Шляхрембуд»
Двірники повісили святкові гірлянди в Салтівському районі та організували святкову фотозону, повідомляє КП «Шляхрембуд».
Також комунальники облаштували різдвяну фотозону, прикрасивши її гірляндами та новорічними кульками.
Більшість декоративних елементів виготовила власноруч начальник восьмої дільниці Ірина Семененко.
«Ми щороку намагаємося зробити наші двори затишнішими і святковими. Хочеться, щоб і діти, і дорослі, виходячи з дому, відчували радість і віру в краще», – зазначила Ірина Семененко.
Новорічні задуми реалізували завдяки підтримці ГО ‘’Харків дітям’’, що долучилася до створення святкової атмосфери у дворах району.
Читайте також: На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дворники, комунальники, Різдво, фотозона, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 19:25;