Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)

Суспільство 19:25   15.12.2025
Оксана Якушко
Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото) Фото: КП «Шляхрембуд»

Двірники повісили святкові гірлянди в Салтівському районі та організували святкову фотозону, повідомляє КП «Шляхрембуд».

Також комунальники облаштували різдвяну фотозону, прикрасивши її гірляндами та новорічними кульками.

Більшість декоративних елементів виготовила власноруч начальник восьмої дільниці Ірина Семененко.

«Ми щороку намагаємося зробити наші двори затишнішими і святковими. Хочеться, щоб і діти, і дорослі, виходячи з дому, відчували радість і віру в краще», – зазначила Ірина Семененко.

Новорічні задуми реалізували завдяки підтримці ГО ‘’Харків дітям’’, що долучилася до створення святкової атмосфери у дворах району.

Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»

Автор: Оксана Якушко
