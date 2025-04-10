Более 7000 многолетников весной высадили во дворах Харькова (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В городском КП «Харьковблагоустройство» сообщили, как наводят красоту в городе весной.
«Во дворах продолжаются весенние работы. Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории от мусора, готовят клумбы и рассаживают многолетние цветы. В весенний период уже рассажено более 7 тысяч многолетних растений. Также в некоторых дворах выполнили первую стрижку газонной травы, которая была посеяна в прошлом году», — сообщила пресс-служба предприятия.
Также работники покрасили более 22 тысяч различных конструкций во дворах (лавочек, турников, урн и других элементов).
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«Работы в рамках акции «Зеленая весна» продолжаются», — заверили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, дворники, дворы, КП «Харьковблагоустройство», растения;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городском КП «Харьковблагоустройство» сообщили, как наводят красоту в городе весной".