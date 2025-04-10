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Более 7000 многолетников весной высадили во дворах Харькова (фото)

Общество 07:31   10.04.2025
Оксана Горун
Более 7000 многолетников весной высадили во дворах Харькова (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В городском КП «Харьковблагоустройство» сообщили, как наводят красоту в городе весной.

«Во дворах продолжаются весенние работы. Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории от мусора, готовят клумбы и рассаживают многолетние цветы. В весенний период уже рассажено более 7 тысяч многолетних растений. Также в некоторых дворах выполнили первую стрижку газонной травы, которая была посеяна в прошлом году», — сообщила пресс-служба предприятия.

В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Также работники покрасили более 22 тысяч различных конструкций во дворах (лавочек, турников, урн и других элементов).

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«Работы в рамках акции «Зеленая весна» продолжаются», — заверили коммунальщики.

В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове - зеленая весна
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городском КП «Харьковблагоустройство» сообщили, как наводят красоту в городе весной".