Более 7000 многолетников весной высадили во дворах Харькова (фото)

В городском КП «Харьковблагоустройство» сообщили, как наводят красоту в городе весной.

«Во дворах продолжаются весенние работы. Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории от мусора, готовят клумбы и рассаживают многолетние цветы. В весенний период уже рассажено более 7 тысяч многолетних растений. Также в некоторых дворах выполнили первую стрижку газонной травы, которая была посеяна в прошлом году», — сообщила пресс-служба предприятия.

Также работники покрасили более 22 тысяч различных конструкций во дворах (лавочек, турников, урн и других элементов).

«Работы в рамках акции «Зеленая весна» продолжаются», — заверили коммунальщики.