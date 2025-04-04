Live
  • Пт 04.04.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

В Харькове высаживают цветы перед Зеркальной струей: что цветет (фото)

Харьков 10:51   04.04.2025
Оксана Горун
В Харькове высаживают цветы перед Зеркальной струей: что цветет (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города.

«На клумбе перед Зеркальной струей с утра начали высаживать красочную виолу. Этот хрупкий цветок был выращен в теплицах Харьковзеленстроя и адаптирован к возможным заморозкам. Мы планируем посадить здесь 8000 цветков нескольких оттенков», — сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, в этом году в Харькове планируют высадить миллион цветов. При этом зеленстроевцы решили отказаться от петуний и сделали упор на виолы. Расходы на выращивание материала для клумб максимально сократили: практически не закупают семена, их осенью собирают коммунальщики. Часть растений размножают собственноручно методом черенкования. Современные ландшафтные тренды «зеленстроевцы» также не отвергают и обещают создать в городе композиции из многолетников.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Какие клумбы будут в этом году в Харькове

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
04.04.2025, 10:29
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
03.04.2025, 13:14
Под завалами в Харькове может быть ребенок — мэрия (видео)
Под завалами в Харькове может быть ребенок — мэрия (видео)
04.04.2025, 10:04
Четвертое тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
Четвертое тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
04.04.2025, 07:12
Подробности о погибших и пострадавших в Харькове сообщила прокуратура (фото)
Подробности о погибших и пострадавших в Харькове сообщила прокуратура (фото)
04.04.2025, 08:40
«Это была судная ночь» — сотрудник ГСЧС, сын погибшего спасателя из Харькова
«Это была судная ночь» — сотрудник ГСЧС, сын погибшего спасателя из Харькова
04.04.2025, 11:23

Новости по теме:

13:10
Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото)
12:10
Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото)
16:41
В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)
20:26
В Харькове завершили ремонт Зеркальной струи за 1,75 млн грн (видео)
21:43
Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова

Вы читали новость: «В Харькове высаживают цветы перед Зеркальной струей: что цветет (фото)»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 10:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города".