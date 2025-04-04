В Харькове высаживают цветы перед Зеркальной струей: что цветет (фото)

В Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города.

«На клумбе перед Зеркальной струей с утра начали высаживать красочную виолу. Этот хрупкий цветок был выращен в теплицах Харьковзеленстроя и адаптирован к возможным заморозкам. Мы планируем посадить здесь 8000 цветков нескольких оттенков», — сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, в этом году в Харькове планируют высадить миллион цветов. При этом зеленстроевцы решили отказаться от петуний и сделали упор на виолы. Расходы на выращивание материала для клумб максимально сократили: практически не закупают семена, их осенью собирают коммунальщики. Часть растений размножают собственноручно методом черенкования. Современные ландшафтные тренды «зеленстроевцы» также не отвергают и обещают создать в городе композиции из многолетников.

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