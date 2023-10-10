Двічі не прийшов за повісткою: засудили ухилянта з Ізюмщини

Три роки за ґратами проведе 41-річний мешканець селища Андріївка Ізюмського району на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Згодом він отримав повістку для прибуття до ТЦК для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти. Потім житель отримав другу повістку, але знову не з’явився.

«У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину», – зазначили в прокуратурі.

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.