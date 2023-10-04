«Не з’явився через страх»: 3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщині

На Харківщині засудили 46-річного мешканця села Семенівка Близнюківської громади, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні торік чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

«У червні цього року чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах», – додали правоохоронці.

Однак чоловік не прибув до військкомату. Під час судового розгляду фігурант визнав свою вину і пояснив, що «не з’явився за повісткою через страх».

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.