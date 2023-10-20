На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі
Засудили 44-річного мешканця Балаклії на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.
За даними Харківської обласної прокуратури, військово-лікарська комісія визнала фігуранта придатним до проходження служби у ЗСУ.
У лютому чоловік отримав повістку, однак до військкомату не пішов, а вирішив переховуватися у знайомого на дачі.
У прокуратурі нагадали, що за ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, зазначені в отриманих документах.
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. Він пояснив, що «не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину».
Ухилянта відправили за ґрати на 3 роки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, ВВК, военкомат, повестка, прокуратура, суд, уклонист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засудили 44-річного мешканця Балаклії на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.".