На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі

Засудили 44-річного мешканця Балаклії на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.

За даними Харківської обласної прокуратури, військово-лікарська комісія визнала фігуранта придатним до проходження служби у ЗСУ.

У лютому чоловік отримав повістку, однак до військкомату не пішов, а вирішив переховуватися у знайомого на дачі.

У прокуратурі нагадали, що за ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, зазначені в отриманих документах.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. Він пояснив, що «не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину».

Ухилянта відправили за ґрати на 3 роки.