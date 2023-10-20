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На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі

Суспільство 11:45   20.10.2023
Вікторія Яковенко
На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі

Засудили 44-річного мешканця Балаклії на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.

За даними Харківської обласної прокуратури, військово-лікарська комісія визнала фігуранта придатним до проходження служби у ЗСУ.

У лютому чоловік отримав повістку, однак до військкомату не пішов, а вирішив переховуватися у знайомого на дачі.

У прокуратурі нагадали, що за ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, зазначені в отриманих документах.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. Він пояснив, що «не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину».

Ухилянта відправили за ґрати на 3 роки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засудили 44-річного мешканця Балаклії на Харківщині, який пройшов ВЛК, однак за викликом до військкомату не з’явився.".