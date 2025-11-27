За кражу данных пользователей будут судить троих парней – им «светит» 15 лет

По данным следствия, организатор преступной схемы – житель Хмельницкого. На момент ее создания обвиняемому было всего 14 лет. Остальные участники группы – его знакомые из Хмельницкого и Харькова. Теперь 17-летнего, 18-летнего и 25-летнего парней ждет суд.

«В августе 2023 года житель Хмельницкого разработал схему взлома аккаунтов социальной сети Reddit», – уточнили в облпрокуратуре.

В ГУ Нацполиции отметили, что обвиняемые самостоятельно создали ПО, благодаря которому и удавалось взламывать аккуанты.

«Участники организованной группы взламывали учетные записи пользователей с помощью специальной программы, после чего получали доступ к аккаунтам. В дальнейшем незаконно полученные данные они продавали через теневые хакерские сервисы, а полученную прибыль распределяли между собой», – пишут в облпрокуратуре.

Во время обысков у парней нашли технику с доказательствами противоправных действий. Дело уже передали в суд. Теперь обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Сразу два района Харькова сегодня будут без газа