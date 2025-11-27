Live

Сразу два района Харькова сегодня будут без газа

Общество 10:19   27.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: ХФ «Газсети»

Сегодня, 27 ноября, специалисты будут проводить работы на системах газоснабжения в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова. 

В связи с этим некоторые абоненты останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

Приостановят подачу газа жителям таких домов:

Шевченковский район:

  • ул. Флоринка д. 28-30, 26, 41/43;
  • ул. Озерная д. 1А;

Чайковка:

  • ул. Александровская д. 1А,  4,  5;
  • л. Антоновская д. 32,  33,  34,  36; участки №1, 2, 3, 31, 35, 37, 38

Новобаварский район:

  • ул. Константина Калинина д. 3, 3-А
  • ул. Китаенко д. 8
  • просп. Ново-Баварский д. 77-Ж

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
