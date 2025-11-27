Сразу два района Харькова сегодня будут без газа

Сегодня, 27 ноября, специалисты будут проводить работы на системах газоснабжения в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова.

В связи с этим некоторые абоненты останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

Приостановят подачу газа жителям таких домов:

Шевченковский район:

ул. Флоринка д. 28-30, 26, 41/43;

ул. Озерная д. 1А;

Чайковка:

ул. Александровская д. 1А, 4, 5;

л. Антоновская д. 32, 33, 34, 36; участки №1, 2, 3, 31, 35, 37, 38

Новобаварский район:

ул. Константина Калинина д. 3, 3-А

ул. Китаенко д. 8

просп. Ново-Баварский д. 77-Ж

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.