Сразу два района Харькова сегодня будут без газа
Фото: ХФ «Газсети»
Сегодня, 27 ноября, специалисты будут проводить работы на системах газоснабжения в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова.
В связи с этим некоторые абоненты останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».
Приостановят подачу газа жителям таких домов:
Шевченковский район:
- ул. Флоринка д. 28-30, 26, 41/43;
- ул. Озерная д. 1А;
Чайковка:
- ул. Александровская д. 1А, 4, 5;
- л. Антоновская д. 32, 33, 34, 36; участки №1, 2, 3, 31, 35, 37, 38
Новобаварский район:
- ул. Константина Калинина д. 3, 3-А
- ул. Китаенко д. 8
- просп. Ново-Баварский д. 77-Ж
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.
Читайте также: Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сразу два района Харькова сегодня будут без газа», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 10:19;