Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 27 ноября в Харьковской области.

Так в первой половине дня в регионе ожидается сильный туман – видимость 200-500 метров.

Ввиду этого водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах. Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в четверг, 27 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. В Харькове столбики термометров будут показывать днем – от 9 до 11. По области температура воздуха днем – от 7 до 12 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.