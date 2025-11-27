Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада, у Харківській області.
Так, у першій половині дня в регіоні очікується сильний туман – видимість 200-500 метрів.
Через це водіїв та пішоходів закликали бути уважними на дорогах. Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть удень – від 9 до 11. По області температура повітря вдень – від 7 до 12 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
Читайте також: Молочні ріки. Якою буде ціна на масло, сир і сметану в Україні на Новий рік
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 09:55;