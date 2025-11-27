Live

Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків

Погода 09:55   27.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада, у Харківській області. 

Так, у першій половині дня в регіоні очікується сильний туман – видимість 200-500 метрів.

Через це водіїв та пішоходів закликали бути уважними на дорогах. Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть удень – від 9 до 11. По області температура повітря вдень – від 7 до 12 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Читайте також: Молочні ріки. Якою буде ціна на масло, сир і сметану в Україні на Новий рік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
