Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада, у Харківській області.

Так, у першій половині дня в регіоні очікується сильний туман – видимість 200-500 метрів.

Через це водіїв та пішоходів закликали бути уважними на дорогах. Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть удень – від 9 до 11. По області температура повітря вдень – від 7 до 12 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.